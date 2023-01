"Me gusta que la gente salga del concierto con nuevas visiones de la vida": Kase.O

Javier Ibarra, más conocido por su nombre artístico Kase.O, es uno de los artistas más esperados en el Jamming Festival, el encuentro multicultural más relevante y devoto a la música Afro Caribeña en América Latina.

El MC español lleva activo desde 1993 y se ha convertido en uno de los referentes del rap de habla hispana gracias a su trabajo con el grupo Violadores del Verso con los que ha editado nueve discos de estudio y a su proyecto solista donde ha publicado seis trabajos discográficos.

Antes de su presentación en Bogotá, hablamos con Kase.O para conocer detalles de su show en el Jamming Festival, hacer un balance de su más reciente trabajo ‘El círculo’, analizar la escena hip hop en Latinoamérica, descubrir su hoja de ruta para este 2018 e indagar sobre sus sueños personales y profesionales a mediano plazo.

¿Qué tiene preparado para su show en el Jamming Festival?

Tengo en mente presentar la mayoría de mis canciones de mi más reciente disco ‘El círculo’ ya que el público bogotano no estuvo incluido en la gira. Para los amantes de la nostalgia y las viejas canciones también presentaré algunos temas de Violadores del Verso.

¿Qué opinión le merece un festival como el Jamming que reúne géneros afro como reggae, dancehall, ska y hip hop?

El Jamming es el festival más importante de Colombia en la actualidad. Así de claro te lo digo. Es una cita de las más grandes que tendré este año. A mi me gusta la música negra y es un orgullo que me hayan fichado para este año, porque allá no llevan a cualquiera.

¿Tendrá algunos invitados especiales en el show?

Aún lo tengo que decidir, pero tengo muy buena relación con Nicolás Barragán de LosPetitFellas. Ya se ha subido a rapear conmigo y lo admiro mucho. No sé si estará disponible, pero es posible que lo llame.

¿Qué espera del público del Jamming Festival?

Espero lo mejor de Bogotá, quiero mucha rumba. Es un público que amo desde hace mucho tiempo. Fue la primera ciudad latinoamericana que visitamos con Violadores del Verso y, desde entonces, tengo un vinculo especial. Hay mucha ansiedad por verme y sé que soy uno de los platos fuertes del festival.

¿Cuál es la mística que tiene Colombia para que visite tanto nuestro país?

Es algo místico. Me encantan las personas porque son educadas y cariñosas. Me gustan los paisajes, las montañas y las plantas. Tienen un país exuberante, además siempre me han tratado muy bien.

¿Cuál cree que ha sido el secreto del éxito del disco 'El círculo'?

Es un disco muy honesto y humano. Transmite cercanía con el artista y con sus letras se puede identificar cualquier persona. Es una música real que sale de mi corazón, es pura y no sigue tendencias. Cuando alguien se desnuda en el micrófono las personas se dan cuenta, lo valoran y cala en sus corazones.

¿En qué momento cree que se encuentra el hip hop de habla hispana en la actualidad?

Está en el mejor momento de la historia. Los músicos han evolucionado, los MCs hacen mejores letras y hay muy buenos productores. Hay muy buen material artístico y la industria está más organizada.

¿A nivel Colombia, qué artistas destaca en estos momentos?

Dentro del hip hop, en la producción, todo lo que hace Crudo Means Raw con Doble Porción; también lo que hace Gambeta de Alcolirykoz produciendo o en el micro. Me gusta mucho Edson Velandia, me parece de lo más vanguardista y original que hay en Colombia en estos momentos. Lo admiro profundamente.

¿Cuál será la hoja de ruta de Kase.O para este 2018?

Después de Colombia, estaré tocando en México, Perú, Chile, Argentina y en verano llegaré a Europa a presentarme en varios festivales.

¿Qué puede esperar el público de Kase.O durante su show en el Jamming Festival?

Lo que intento transmitir es mucha energía positiva y un mensaje constructivo. Me gusta que la gente salga del concierto con nuevas visiones y perspectivas de la vida.

¿Cabría la posibilidad de una reunión con Violadores del Verso este año conmemorando los 20 años del EP ‘Violadores del verso’?

No lo hemos hablado, estamos inmersos en los proyectos personales, pero ojalá se logre.

La banda de hip hop bogotana La Etnnia se presentó en Rock al Parque 2015 ¿Le gustaría estar con Violadores del Verso en este festival?

Claro. A mí me encanta que me descubra nuevo público, es una de las labores más bonitas del artista, conquistar personas que no están acostumbrados a tu tipo de música. Además, Rock al Parque es uno de los festivales más importantes y me gustaría ir con Violadores o con mi banda de jazz. Es un sueño y si surgiera la ocasión sería un orgullo para nosotros.

