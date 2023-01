Maluma presenta su disco 'F.A.M.E.': Fe, Alma, Música y Esencia ¡Disfrútalo!

Maluma lanza 'F.A.M.E.', su tercer trabajo discográfico de estudio. Un álbum que sus fans amarán, un disco hecho para ellos, con la esencia y el alma de Juan Luis.

A partir de hoy los millones de seguidores de Maluma lo comienzan a descubrir mucho más; entran en el corazón de quién por varios años han visto crecer. 'F.A.M.E.' es precisamente eso, 13 canciones y dos bonus tracks donde el músico colombiano muestra su evolución personal. Durante un año se dedicó a preparar cada canción, a componer y a escribir historias que pasan en el diario acontecer de los jóvenes de hoy.

Publicidad

"Me siento por lo que lleva 'F.A.M.E.', quiero que quienes siguen mi música encuentren lo que soy hoy en día, que no se pongan analizar… sino que disfruten y canten, que sientan", comenta Maluma.

Para 'F.A.M.E.' (Fe, alma, música, esencia) él buscó lugares en el mundo para grabar, no importó si era un avión, un cuarto de hotel o su propio estudio. Hasta allí llegaron varios de sus productores; su dupla favorita The Rude Boyz con quienes siempre ha trabajado. Pero, además, se unió el múltiple ganador de Grammys Édgar Barrera con quien produjo 11 de las canciones. El sueño estaba completo con el afamado productor y compositor americano Timbaland quien ha trabajado con: Madonna, Jay-Z, Justin Timberlake, Nelly Furtado, Rihanna, Shakira, Utada Hikaru, Katy Perry, Linkin Park, Demi Lovato, Miley Cyrus y Michael Jackson. También hizo parte el productor de hip hop canadiense Scott Storch responsable de éxitos de 50 Cent, Chris Brown, Christina Aguilera, Beyoncé, Dr. Dre, Nas , Snoop Dogg entre otros.

Publicidad





"Trabajar con estás maquinas productoras, es todo un honor… mantuve la raíz porque no quiero alejarme del todo de mi sonido natural por eso The Rude Boyz sigue conmigo… Pero, además, Edgar contribuyó en la búsqueda de nuevos sonidos y a desafiarme con mezclas. Timbaland, Sid y Scott wow!, ellos me aportaron mucho, un mundo americano que yo no conocía, la forma de trabajar, algunos sonidos, algo que siempre soñé, fue emocionante este aprendizaje", agrega el Pretty Boy.

13 canciones y dos bonus tracks. El concepto y los detalles fueron pensados para que no se sintieran iguales las canciones. Baladas de urban pop, sonido Maluma; reggaetón y un Trap donde hace sus primeros pinitos en ingles en 'How i like it'. Un elemento que se hace presente es el uso de la trompeta, que normalmente suena en un género como la Salsa, aquí fue llevada a melodías urbanas, dándole frescura a 'F.A.M.E.'

Publicidad

Éste trabajo llega con varios hits mundiales ya conocidos: 'El Préstamo', 'Corazón ft Nego do Borel', 'Felices Los 4', 'Felices Los 4 Remix ft Marc Anthony' y el más reciente 'Marinero' que desde el momento en que se estrenó se coló rápidamente en charts de audiencia musical y el video ya supera los 40 millones de reproducciones. Repite colaboraciones con artistas como Prince Royce y Jason Derulo con quienes la afinidad musical y empatía ha sido evidente en sus anteriores canciones, el remix de 'El Clavo' y 'Colors' (canción de Coca-Cola para Rusia 2018).

Publicidad

Con solo 24 años, Maluma es ampliamente considerado como una de las voces más importantes en la música latina y un ídolo juvenil global. Juan Luis Londoño, formuló su apodo artístico Maluma de las dos primeras letras de los nombres de su madre, padre y hermana.

Publicidad

Mira también:

El romántico beso con el que Maluma y su novia confirman su amor infinito.

Publicidad

Con estas fotografías Maluma y Natalia Barulich expresan su infinito amor.

Esto es lo que más ama hacer Natalía Barulích al lado de Maluma.

Publicidad

.