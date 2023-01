Luis Miguel en Colombia: un concierto por y para siempre

Con una tímida relación con el público, solo interactuando con unos cuantos, en las primeras filas, y sin usar mucho el micrófono para saludar o agradecer, más que para cantar, Luis Miguel cumplió su cita con Bogotá en el estadio El Campín.

El concierto, realizado en el marco de la gira México por Siempre, tour que inició hace poco más de un año con cinco fechas seguidas en el Auditorio Nacional del D.F., visitó casi todos los rincones de México, siguió hacia Norteamérica y España, y aterrizó en Suramérica para reencontrarlo con sus seguidores de este lado del continente. Por supuesto, Bogotá no fue ajena a esta fiesta y más de 30 mil asistentes dijeron "presente" en un concierto lleno de nostalgia, euforia y alegría.

Esta gira es considerada una resurrección para Luis Miguel, quien luego de complicados problemas legales y económicos en los últimos años, revivió gracias a la serie sobre su vida transmitida por Netflix en 2018. La serie puso al artista de nuevo en el radar de la industria musical, subió sus reproducciones digitales e impulsó la promoción de su más reciente disco "¡México por siempre!", luego de 10 años por fuera de los estudios de grabación.

Su fiesta musical en Bogotá fue histórica. Un concierto que a pesar de no profundizar en la faceta ranchera del mexicano (como lo sugeriría el nombre su gira y el énfasis musical de su último trabajo), hizo un emotivo y extenso repaso por todos los éxitos del pop y del bolero de su extensa y laureada discografía. Reviviendo éxitos de toda su discografía como "No sé tú", "Suave", "Hasta que me olvides", "La barca", "La incondicional" y "Ahora te puedes marchar", entre otras, el diverso público bogotano (que mezclaba jóvenes y adultos) se emocionó coreando y aplaudiendo cada una de sus canciones.

A Luis Miguel lo acompañó una banda de reconocidos músicos con formación jazz, compuesta por una base rítmica de bajo y batería impecable, teclistas que combinan sintetizadores pop ochenteros con segmentos de piano tradicional, y una sección de metales (saxofón, trombón y trompeta) de primera categoría, protagonizada por el saxofonista Greg Vail, quién deleitó al público con un extenso sólo de saxofón en la mitad del show, seguido de un solo de piano de cola del maestro Ismael Alderete.

Aunque se evidenció, como es acostumbrado, constantes cambios en la melodía vocal original de sus canciones y dejó cantar a los asistentes prolongadas líneas de los temas, El Sol de América dejó claro que todavía tiene una voz imponente y potente por demás. Prolongados vibratos y agudos impecables no defraudaron a los fans del cantante mexicano, que llegaron al concierto a confirmar lo que desde los inicios de su carrera representa su principal distintivo, una voz prodigiosa.

