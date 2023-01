¿Qué le pasó? Luis Miguel fue abucheado en pleno concierto en México

Luego de varios escándalos en su vida personal y profesional, Luis Miguel ha renacido nuevamente en la escena musical gracias a su más reciente álbum y su serie biográfica en Netflix. Sin embargo, los malos momentos parecen no acabar. De acuerdo con varios videos en las redes sociales, sus seguidores se mostraron realmente molestos con ‘El Sol’ de México por “su poco profesionalismo” a la hora de ofrecer un concierto en el país azteca.

Así toda la noche. Ausente y sin empezar ni cantar una canción completa! La gente abucheando. Pena ajena ver a #LuisMiguel así! pic.twitter.com/c675C4pKcB — Nora8a (@nora8a) November 20, 2018

Las grabaciones evidencian que el artista empezó su show media hora después de lo estipulado y, aunque salió al escenario, no cantó ni una canción completa y solo entonaba las últimas frases.

Que rollo con #luismiguel ausente la mitad del concierto. Y la canción avanzando. Que alguien le ayude y lo metan a rehab pic.twitter.com/oYbrVUAUCC — Armando Tamez (@Armando_Tamez) November 20, 2018

Sus fanáticos no pudieron ocultar su enojo y abuchearon Luis Miguel en todo momento y, al ver que él no cambiaba de actitud, pidieron a los encargados de la boletería el reembolso de su dinero por no cumplir debidamente con el show.