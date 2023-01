¡Llegar será fácil! Conoce las opciones de transporte para el Festival Estéreo Picnic

Dentro de la experiencia que significa asistir al Estéreo Picnic, el trasporte es uno de los factores clave y en esta oportunidad el Festival preparó algunas soluciones para asistir sin inconvenientes:

Buses oficiales

Publicidad

Habrá cinco puntos de salida desde el interior de Bogotá con destino al Parque 222:

- Parque Nacional

- Unicentro Norte

- Calle 80 con Boyacá (entre Surtifruver y Jumbo)

Publicidad

- Gran Estación

- Centro suba

Publicidad

Si quieres conocer los precios y reservar de una vez ingresa aquí.

Vans oficiales

Publicidad

Si tu idea es ir con un combo más grande de amigos disfrutando de toda la experiencia, puedes contratar un servicio puerta a puerta con un punto de recogida y dos puntos de dejada.

Aquí podrás detallar el costo del servicio y reservarlo, si es de tu interés.

Tren Redds

Esta opción contará con un trayecto de ida y uno de vuelta al día y funcionará de la siguiente manera:

Publicidad

- Viernes 23 de marzo: salida hacia el Festival a las 7:30 p.m. Regreso hacia la estación de Usaquén a las 3:00 a.m.

- Sábado 24 de marzo: salida hacia el Festival a las 2:30 p.m. Regreso hacia la estación de Usaquén a las 3:00 a.m.

Publicidad

- Domingo 25 de marzo: salida hacia el Festival a las 2:50 p.m. Regreso hacia la estación de Usaquén a la 1:30 a.m.

Conoce el precio de esta opción aquí.

Publicidad

Ten presente la siguiente información sobre la estrategia de movilidad del Festival Estéreo Picnic.

1. Por disposiciones de la Secretaría de Movilidad de Bogotá la carrera séptima estará habilitada únicamente hacia el Norte. No habrá acceso a los parqueaderos a través de esta vía, la única autorizada será la Autopista Norte.

2. La calle 224 estará cerrada. Esta vía funcionará únicamente como punto de tránsito peatonal entre el Parqueadero de Buses Oficiales, el Parqueadero Particular Oficial y la zona de Drop Off/Pick Up para acceder al Parque 222.

3. Habrá un Parqueadero Particular Oficial ubicado entre Compensar y el Multiparque. Tendrá un cupo para 3.500 carros y una tarifa de $40.000 para carros y $20.000 para motos el día. Los horarios de funcionamiento serán: 9am-6am. El acceso a este parqueadero será a través de la entrada principal de Multiparque sobre la Autopista.

Publicidad

4. Habrá una Zona de Drop Off/Pick Up en Multiparque. Las personas que vayan a dejar o recoger pasajeros podrán hacerlo únicamente en este punto. Cada carro puede esperar máximo 30 minutos en la Zona. Las vans no oficiales deberán dejar y recoger a sus pasajeros en esta Zona y al igual que los carros particulares, no podrá estar más de 30min esperando en el lugar.

5. Drop Off: el acceso para dejar pasajeros será por el Multiparque a través de la Autopista. Al costado oriental de Multiparque se encontrará la Zona de Drop Off. Las personas deberán seguir un sendero peatonal señalizado que los llevará a través del Parqueadero Particular Oficial hacia la entrada al venue. Los vehículos deberán salir por la carrera 7ma hacia el Norte.

Publicidad

6. Pick Up: el acceso para recoger pasajeros será por el Multiparque a través de carrera 7ma, no habrá entrada por la Autopista. Al costado oriental de Multiparque se encontrará la Zona de Pick Up. Los vehículos ingresarán por la 7ma, recogerán a los pasajeros y saldrán por el acceso principal de Multiparque en la Autopista, hacia el Norte.

7. El Parqueadero de Buses Oficiales estará ubicado en Compensar al costado oriental del Parque 222. Los accesos para los Buses Oficiales serán a través de la carrera 7ma. Los horarios de llegada y salida son: de 12 pm a 7 pm y de 11 pm a 5 am.

Publicidad

8. El Parqueadero de Vans Oficiales estará ubicado en la esquina suroccidental del Parque 222. Los accesos para las Vans Oficiales serán a través de la Autopista Norte. Los horarios de llegada y salida los determina el cliente.

9. El Tren Redds tendrá su estación de llegada en la esquina noroccidental del Parque 222.

10. Dentro del venue estarán ubicados tres Puntos de Soluciones de Transporte donde los asistentes podrán comprar y reservar tiquetes de los transportes oficiales, resolver dudas y atender los requerimientos de los asistentes frente a la movilidad.

Mira también:

Publicidad

Todo lo que debe saber del Festival Estéreo Picnic 2018

Descarga la nueva aplicación del Festival Estéreo Picnic 2018

Publicidad