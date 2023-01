¡Lista completa! Estos son los ganadores de los Latin American Music Awards

Esta gala fue digna de sus asistentes, las estrellas derrocharon glamour toda la velada, cada una de las presentaciones fue única y el homenaje a Juan Gabriel recordó al divo de Juárez como es debido.

Lista Completa de los Nominados y Ganadores

Publicidad

Artista del Año

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Enrique Iglesias – GANADOR

Publicidad

J Balvin

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Publicidad

Nicky Jam

Nuevo Artista del Año

Publicidad

Adriel Favela

Álvaro Soler

CNCO – GANADOR

Ver: ¡Todo un éxito! Así fue el paso de CNCO, la banda de Ricky Martin, por Bogotá

Publicidad

Jacob Forever

Publicidad

Sofía Reyes

Ver: Ella es Sofía reyes, la que recuperó el número uno en los Billboard

Publicidad

Sencillo del Año

Duele El Corazón – Enrique Iglesias Featuring Wisin – GANADOR

Encantadora – Yandel

Publicidad

Ginza – J Balvin

Hasta El Amanecer – Nicky Jam

Publicidad

Solo Con Verte – Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Álbum del Año

Publicidad

Dale – Pitbull

Dangerous – Yandel – GANADOR

Los Dúo 2 – Juan Gabriel

Publicidad

Que Bendición – Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Recuerden Mi Estilo – Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Publicidad

Artista Femenina Favorita – Pop/Rock

Becky G – GANADORA

Publicidad

Gloria Trevi

Shakira

Nuevo Artista Favorito – Pop/Rock

Publicidad

Álvaro Soler

CNCO – GANADOR

Publicidad

Sofia Reyes

Publicidad

Artista Masculino Favorito – Pop/Rock

Christian Daniel

Enrique Iglesias – GANADOR

Publicidad

Juan Gabriel

Dúo o Grupo Favorito – Pop/Rock

Publicidad

CNCO – GANADORES

Publicidad

Jesse & Joy

Maná

Álbum Favorito – Pop/Rock

El Amor – Gloria Trevi – GANADORA

Publicidad

Los Dúo 2 – Juan Gabriel

Publicidad

Un Besito Más – Jesse & Joy

Canción Favorita – Pop/Rock

Publicidad

Andas en Mi Cabeza – Chino & Nacho Featuring Daddy Yankee

Duele El Corazón – Enrique Iglesias Featuring Wisin – GANADOR

El Mismo Sol – Alvaro Soler Featuring Jennifer Lopez

Publicidad

No Soy Una de Esas – Jesse & Joy Featuring Alejandro Sanz

Nuevo Artista Favorito – Regional Mexicano

Publicidad

Adriel Favela – GANADOR

Publicidad

Banda Clave Nueva de Max Peraza

La Séptima Banda

Artista Favorito – Regional Mexicano

Gerardo Ortiz – GANADOR

Publicidad

Remmy Valenzuela

Publicidad

Roberto Tapia

Banda, Dúo o Grupo Favorito – Regional Mexicano

Publicidad

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga – GANADOR

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Álbum Favorito – Regional Mexicano

Publicidad

Mis Ídolos, Hoy Mis Amigos!!! – Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Que Bendición – Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga – GANADOR

Publicidad

Recuerden Mi Estilo – Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Canción Favorita – Regional Mexicano

Publicidad

¿Cuál Adiós? – Banda Clave Nueva de Max Peraza

Después de Ti, ¿Quién? – La Adictiva Banda San José de Mesillas

Préstamela A Mí – Calibre 50

Solo Con Verte – Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga – GANADOR

Publicidad

Nuevo Artista Favorito – Urbano

Jacob Forever – GANADOR

Publicidad

Karol G

Publicidad

Osmani García

Artista Favorito – Urbano

J Balvin – GANADOR

Publicidad

Nicky Jam

Yandel

Publicidad

Dúo o Grupo Favorito – Urbano

Alexis & Fido

Publicidad

Baby Rasta & Gringo

Zion & Lennox – GANADOR

Álbum Favorito – Urbano

Publicidad

Dale – Pitbull

Dangerous – Yandel

Publicidad

Visionary – Farruko – GANADOR

Publicidad

Canción Favorita – Urbano

Borro Cassette – Maluma

Encantadora – Yandel

Ginza – J Balvin – GANADOR

Publicidad

Hasta El Amanecer – Nicky Jam

Publicidad

Nuevo Artista Favorito – Tropical

Jay Ruiz

Publicidad

Jonathan Moly

Pirulo y La Tribu – GANADOR

Artista Favorito – Tropical

Gente de Zona

Publicidad

Prince Royce – GANADOR

Publicidad

Victor Manuelle

Álbum Favorito – Tropical

Publicidad

Intensamente Con Canciones de Juan Gabriel – India

Mi Mejor Regalo – Charlie Zaa

Visualízate – Gente de Zona – GANADOR

Publicidad

Canción Favorita – Tropical

Culpa Al Corazón – Prince Royce – GANADOR

Publicidad

Culpables – Jay Ruiz

Publicidad

No Quería Engañarte – Victor Manuelle

Traidora – Gente de Zona featuring Marc Anthony

Colaboración Favorita

Duele El Corazón – Enrique Iglesias featuring Wisin – GANADOR

Publicidad

El Perdedor – Maluma featuring Yandel

Publicidad

Te Busco – Cosculluela featuring Nicky Jam

Artista Favorito – Crossover

Publicidad

Drake

Justin Bieber – GANADOR

Meghan Trainor

Publicidad

Canción Favorita – Crossover

Hello – Adele

Publicidad

Love Yourself – Justin Bieber – GANADOR

Publicidad

One Dance – Drake featuring WizKid & Kyla

Canción Dance Favorita

Don’t Let Me Down – The Chainsmokers featuring Daya

Never Forget You – Zara Larsson and MNEK

Publicidad

This is What You Came For – Calvin Harris featuring Rihanna – GANADOR