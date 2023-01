Las superestrellas de WWE calientan el ambiente para una noche inolvidable de lucha libre en Bogotá

Bryan, una de las caras más conocidas de WWE en la última década, se mostró agradecido por la boletería agotada para el evento. "Estamos complacidos de estar acá. Apreciamos mucho que la gente disponga de su tiempo y de su dinero para acompañarnos y es un orgullo para todos nosotros".

Bryan, que actualmente desempeña un rol de villano en el show Smackdown Live, enfrentará este viernes en el Movistar Arena de Bogotá a Kofi Kingston, campeón vigente de WWE, en la pelea más estelar de la noche.

"Amo ser el tipo malo. Siempre será más divertido serlo y golpear a tus rivales y provocar al público. Mi época como face (héroe, ídolo) ya pasó", comentó entre risas Bryan, que en su lucha estelar ante Kofi Kingston tendrá como apoyo en su esquina del ring a Rowan, un gigante de más de dos metros y uno de los villanos más visibles de la actualidad dentro de WWE.

"Hace un par de semanas tuve una pelea junto a Rowan contra Heavy Machinery (el tag-team joven más popular del momento), creo que fue en Virgnia Y fue muy divertido. Me sentí muy bien. He tenido momentos muy felices como luchador profesional, pero valoro especialmente esas peleas que no se recuerdan", resalta Bryan, de 38 años, que tuvo que interrumpir su carrera a comienzos de 2016 por una lesión múltiple en el cuello. Sin embargo, dos años después regresó contra todo pronóstico y en los últimos meses sorprendió al mundo del pro-wrestling al hacer su transición a villano y dejar atrás el movimiento del “Yes”, que por muchos años le dio una identidad heroica y una popularidad mundial máxima.

Con la barba hasta el pecho, la cabeza rapada y un look inconfundible de rudo, Eric Rowan resaltó su nuevo rol como compañero de Daniel Bryan, en una nueva etapa personal dentro de WWE, luego de hacer parte de “La familia Wyatt”, una de las facciones de heels que más recuerdan los fans de la lucha libre durante la última década.

"Ahora me siento más real. Soy yo mismo. Con Daniel siento una hermandad, más que la que tenía en otro tiempo. Competimos contra parejas fascinantes. Como Gallows y Anderson, que son muy dominantes. Tengo buenos recuerdos con la familia Wyatt, me gustaba patear traseros, pero sigo haciéndolo hoy".

La mayoría de la expectativa durante este encuentro con la prensa cayó sobre Rey Mysterio: ídolo máximo de la lucha libre mundial y que en 2018 regresó a la compañía basada en Stanford, Connecticut, con un rol menos estelar, luego de una época de gloria en la cual ganó los mayores títulos de la organización durante la llamada “Era de la actitud”, a comienzos del milenio.

"Desde que regresé en septiembre del año pasado, siento que no se me ha dado la oportunidad de llegar al lugar merecido. Creo que las luchas que he dado han sido muy buenas. Pero siento que está empezando algo más grande para Rey Mysterio, ahora que estoy preparando a mi hijo para luchar", comentó el ídolo nacido en San Diego, quien siempre aparece en público enfundado en su mítica máscara con dos picos de águila en los costados.

Aunque es originario de California, Óscar Rodríguez Rubio tiene identidad y ascendencia mexicana. Su habilidad en el ring y su poderoso remate “619” se llevará toda la atención de los fanáticos este viernes en el Movistar Arena cuando enfrente a Randy Orton, otro peso pesado de WWE en un “Special attraction match”.

Actualmente, Rey Mysterio sostiene un feudo “mexicanizado” con Andrade, excampeón de la división de desarrollo NXT, un luchador con mucho presente y futuro en la organización y que también luchará en Bogotá. "Tarde o temprano, creo que la victoria va a ser para mí. Me voy a desquitar con lo que ha sucedido", dice Mysterio con relación a la provocación de Andrade en un show reciente de Monday Night Raw a comienzos de agosto, cuando le arrancó la máscara: el símbolo más sagrado para el folclor de la lucha libre mexicana.

Junto a Bryan, Mysterio, Rowan, Kofi Kingston y Andrade al menos unas 15 superestrellas más se medirán en Bogotá en nueve peleas programadas durante un show pactado para tres horas. Varias de las caras de la compañía, como Roman Reigns, Charlotte Flair, Kevin Owens y Shinsuke Nakamura prometen una noche para el recuerdo que, esperamos, sea la primera de muchas en Colombia.

