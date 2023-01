Estos son los luchadores que estarán en Bogotá para la WWE Live

El país será el foco de todos los fans del wrestling que crecieron viendo la WWE por televisión, las superestrellas han sido anunciadas y el país se prepara para recibir a los mejores luchadores del wrestling mundial.

El viernes 23 de agosto veremos a los campeones de la WWE defender sus títulos: Llega Kofi Kingston (Actual Campeón) para enfrentarse con Samoa Joe por el título de WWE Champion, Finn Bálor (Actual Campeón) vs Alí y Shinsuke Nakamura para pelear el título de Intercontinental Championship. El poder femenino no se queda atrás, y defendiendo su título de SmackDown Women’s Champion llega Bayley enfrentándose con la magnífica Charlotte Flair y Alexa Bliss con Nikki Cross como refuerzo. Unas luchas que seguro nos dejarán sin aliento.

Publicidad

La sorpresa de la noche llega a manos de Rey Mysterio vs Randy Orton, dos leyendas se unen para regalarnos un show sin precedentes en el país. Y como un plus, el título más reciente en WWE llega a Colombia, 24/7 Championship con R-Truth vs Drake Maverick.

El Big Dog, Roman Reings se enfrentará a Drew McIntyre en una “Street Fight”, Heavy Machinery con Daniel Ryan y Rowan para el SmackDown Tag Team y como luchas especiales estarán los New Day: Big E y Xavier Woods vs Sami Zayn y Kevin Owens, Ali vs Dolph Ziggler, las Kabuki Warriors vs Mandy Rose y Sonya Deville y Apollo Crews vs Andrade.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

La lucha libre se apodera de Colombia con un espectáculo nunca antes visto en el país.

Publicidad

Compra acá tus entradas.

Publicidad

INFORMACIÓN DEL EVENTO

Lugar: Movistar Arena, Bogotá

Fecha: viernes 23 de agosto de 2019.

Hora: 8 pm

Publicidad

Apertura de puertas: 6 pm

Evento para mayores de 6 años. Los menores de edad deben estar acompañados por sus padres o un adulto responsable, cada uno debe tener su boleta para ingresar.

Publicidad

Publicidad

Mira también: