Las frases memorables que dejó Kurt Cobain a 25 años de su muerte

Un día como hoy hace 25 años falleció el músico estadounidense Kurt Cobain. Se hizo famoso por haber sido el cantante, compositor y guitarrista de la banda de grunge Nirvana.

Editó oficialmente tres discos de estudio con su grupo, durante siete años de carrera, con los que consiguió una fama y un reconocimiento mundial que hoy 23 años después de su muerte siguen vigentes en la memoria y los oídos de sus seguidores.

Su muerte se produjo el 5 de abril de 1994 tras suicidarse de un tiro en la cabeza en su casa en Seattle, Washington.

Hoy recordamos al legendario y polémico músico con un repaso por sus mejores frases.

1. "Prefiero que la gente me odie por ser quien soy a que me ame por lo que no soy".

2. "A veces por muy alto que pongas la música solo puedes oírte a ti mismo".

3. "Si el rock es ilegal metan mi trasero a la cárcel".

4. "La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y cómo quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor".

5. "A veces siento como si la gente quisiera que me muriera para que así se cumpliera la clásica historia del rock".

6. "Si los medios de comunicación divulgaran más música buena, la gente tendría mejor gusto".

7. "Tocar frente a un manojo de gente que reaccione bien es la mejor cosa del mundo".

8. "No culpo al típico punk rocker de 17 años que me llama vendido, pero verá que cuando crezca hay más cosas que vivir de su integridad punk".

9. "Quería ser admirado como John Lennon, pero permanecer anónimo como Ringo Starr".

10. "Ser el número uno es lo mismo que ser el número dieciséis, sólo que hay más gente besándote el culo".

