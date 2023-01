Diez datos de Kurt Cobain de Nirvana en el aniversario 25 de su muerte

El cantante, compositor, guitarrista y líder de la reconocida banda Nirvana murió un día como hoy hace 25 años.

Kurt Cobain editó oficialmente tres discos de estudio con su grupo durante siete años de carrera, con los que consiguió una fama y un reconocimiento mundial, los cuales , después de su muerte, siguen vigentes en la memoria y los oídos de sus seguidores.

Su muerte se produjo el 5 de abril de 1994 tras suicidarse de un tiro en la cabeza en su casa en Seattle, Washington.

Hoy recordamos al músico estadounidense con una lista de los datos más curiosos del icónico y polémico artista.

1. La misma semana en que Cobain murió, 68 jóvenes se suicidaron imitando al ídolo.

2. Cuando era pequeño, Kurt tenía un amigo imaginario llamado Boddah.

3. La primera canción que el músico aprendió a tocar fue "Back In Black" de AC/DC.

4. A la madre de Kurt le molestaba las compañías de su hijo, por lo que en ocasiones el músico dormía fuera de su casa donde sus amigos o debajo de un puente, lo que lo inspiró a escribir "Something In The Way".

5. Kurt trabajó de barrendero en su escuela por ocho meses y de salvavidas durante un verano.

6. Una de sus pasiones era comprar grandes trozos de carne y salir al bosque a disparar contra ellos con armas de distinto tipo.

7. Kurt Cobain, Dave Grohl y Krist Novoselic fueron expulsados de la fiesta de lanzamiento de su propio disco "Nevermind" por iniciar una guerra de comida.

8. Cobain quería dejar Nirvana para escribir para otros artistas, dedicarse a la pintura y el arte en general. También quería ser actor.

9. Kurt Cobain y su esposa Courtney Love se registraban en los hoteles bajo el nombre de Sr y la Sra Simon Ritchie, el nombre verdadero de Sid Vicious, bajista de The Sex Pistols.

10. La guitarra utilizada por Cobain en el disco "Nevermind" en las canciones "Polly" y "Something In The Way" tenía solo 5 cuerdas.

