La fiebre de Paul McCartney se apodera de Medellín

Desde hace unas semanas y de manera paulatina Medellín se ha vestido con la imagen del artista Paul McCartney, desde los pasacalles hasta el principal medio de transporte de la capital antioqueña, exponiendo su importancia.

'One On One' ha logrado contagiar a más de 1.2 millones de personas, en los 12 países que el artista ha recorrido durante su gira. Durante sus tres horas de presentación hace un recorrido a través de los momentos más grandes de la música de los últimos 50 años, incluyendo clásicos nunca tocados en vivo.

El cantante británico pisó tierra colombiana hace cinco años, cuando visitó la capital del país, teniendo un éxito absoluto. Ahora, la oportunidad es para la ciudad de la eterna primavera, que ha reflejado la trascendencia de este evento que el metro, como uno de los emblemas de los antioqueños, se unió a la celebración.

