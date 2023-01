Kristen Bell e Idina Menzel reciben su estrella en el paso de la fama en Hollywood

La actriz Kristen Bell recibió este martes una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, sobre la que imaginó un robo al ritmo de la canción de "Frozen".

Bell, que se hizo famosa por su papel en el show juvenil "Veronica Mars" y ahora aparece en "The Good Place", desveló su estrella junto a la también homenajeada Idina Menzel

Ambas dan voz a Anna y Elsa en "Frozen 2", la nueva película de Disney, que se estrena el viernes y promete ser un éxito de taquilla.

"Estoy muy agradecida de recibir este honor en estas calles sagradas donde "Mujer bonita" vendió su cuerpo por dinero -- era realmente un sueño", bromeó Bell.

La estrella está ubicada hacia el este del bulevar, cerca de una agencia semiabandonada de una compañía de turismo.

"Por maravilloso que se sienta este reconocimiento ahora, sé que es sólo temporal", dijo Bell. "Esta estrella sólo conocerá su verdadero valor cuando inevitablemente alguien sea asaltado en ese mismo lugar y mientras agarra el bolso de la víctima, el ladrón grita "¡Suéltalo!"".

"Suéltalo" es el título que la canción "Libre Soy" recibe en España y es traducción exacta de "Let It Go", el nombre del tema en inglés de la primera entrega de "Frozen".

"La víctima levantará la vista y dirá: "Esa ni siquiera es su canción, hijo de perra"", añadió la actriz.

AFP

