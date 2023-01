Así suena la banda sonora de ‘Frozen 2’ en la voz de David Bisbal

El cantante David Bisbal interpreta la canción "Mucho más allá" para la banda sonora de "Frozen 2", que se podrá ver en cines desde el próximo viernes 21 de noviembre.

La canción es una adaptación de "Into the unknown", interpretado por Panic! at the Disco en la versión estadounidense del filme.

En esta nueva aventura Elsa viaja junto con Anna, Kristoff, Olaf y Sven a un antiguo bosque encantado con el fin de encontrar el origen de sus poderes.

Sobre la película y su protagonista Elsa se ha escrito mucho en los últimos años. Algunos ven a una princesa feminista de Disney, otros a un icono LGTB o a una persona en busca de amor propio.

Frozen 2, que llegará a los cines en Colombia el 21 de noviembre, es la continuación de "Frozen: el reino de hielo", la película de animación más taquillera del cine, con más de 1.200 millones de dólares de recaudación.

