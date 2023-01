Jamming, un festival que crece gracias a la fidelidad de su público y de su sonido

Multitudinario, histórico y sin precedentes, así fue el Jamming Festival 2018. Un cartel cosmopolita le dio vida a la séptima versión de este evento que logró posicionarse y mantenerse gracias a la fidelidad de su propuesta sonora, sus ofertas culturales, gastronómicas y artísticas y, quizás lo más importante, gracias a la fidelidad de su público, quienes han creído desde el principio en esta apuesta musical por los sonidos afro caribeños.

La organización definió el Jamming como una jungla de emociones y, definitivamente, así lo fue. Cada uno de los catorce artistas dejó la piel durante sus presentaciones ganándose merecidamente cada aplauso, grito y ovación del exigente público que disfrutó de este maratónico festival desde las 10 de la mañana del sábado hasta casi las 4 de la mañana del domingo.

Publicidad

La felicidad de los asistentes por el festival fue expresada a través de las redes sociales del Jamming en mensajes como.

Publicidad

"Valió la pena viajar desde Chile para poder ver a estos dos grandes artistas (Damian y Stephen Marley nos devolvemos con el corazoncito lleno de buena música y gente muy bella y acogedora".

"De lo mejor, la sacaron del estadio con los artistas, la logística, el lugar y algo que se sale de sus manos, pero que fue perfecto; el Clima nos permitió disfrutar al 100% de este hermoso Festival".

Publicidad

"Gran evento señores #Jammingfestival, definitivamente, llenaron de alegría millones de corazones con la cultura One Love".

Publicidad

Sin embargo, algunas personas aprovecharon para expresar su inconformismo por algunas falencias que tuvo el evento y que, si bien no lo opacan, hay que tener en cuenta para futuras ediciones.

"La organización mejoró significativamente respecto al año pasado, MUY MAL Y PREOCUPANTE que la organización del Jamming Festival no piense en la necesidad de poner puntos de hidratación en el evento. Esos puntos no son claramente PUNTOS DE VENTA de bebidas, sino sitios, que nos ayuden a mantener hidratados durante toda la jornada del concierto, a los que podemos llegar, llenar nuestras botellas de agua y disfrutar de un buen ambiente y buena música. Si tantos deseos hay de que el Jamming Festival le apunte a lo Eco es evidente que los productos que se vendieron no van de la mano con esa ideología, y que con el paso de las horas las personas no respetan el espacio, y el de la comunidad Jamming Festival por lo cual para descansar, uno terminaba tirado en montañas de basura. Qué triste que festivales que son de todos y para todos no terminen siendo de nadie, y le endilguemos nuestra responsabilidad de desechar lo que consumimos a la misma organización, algo deprimente y aborrecible de sus espectadores".

Publicidad

La séptima edición del Jamming Festival se despide con la firme intención de recargar energías y llegar llenos de one love para el octavo round en 2019.

Publicidad

Publicidad

Mira también:

Estos son los conciertos, hasta el momento, confirmados en Colombia para 2018 .

20 cañonazos colombianos alternativos de 2017.

Publicidad