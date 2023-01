J Balvin se convierte en el rey de los Premios MTV Miaw 2018

Las personalidades más importantes de la cultura pop, música y la esfera digital se dieron cita en la sexta edición anual de los Premios MTV MIAW 2018 que se realizaron el fin de semana, por primera vez, en la Arena Ciudad de México con la conducción de Mon Laferte y La Divaza.

Por quinto año consecutivo, MTV rompió su propio récord de votación al registrar más de 850 millones de votos (200 millones más que el año pasado).

Las canciones que nadie había escuchado de 'Vibras', el nuevo disco de J Balvin.

El coronado como “Artista + Duro Colombia”, J Balvin, también se llevó dos premios más por sus populares colaboraciones, incluyendo “Hit del Año”, con Anitta por “Downtown” y “Feat del año” por ““Sensualidad”, junto feat. Bad Bunny y Prince Royce. El anfitrión de los Premios MTV MIAW 2018, La Divaza, fue una de las personalidades más votadas, pues se coronó como el “Icono MIAW”, el premio más codiciado de la noche, además del MIAW en la categoría “Rostizado del año”. Jesse & Joy se llevaron a casa su primer MIAW por “Artista + chingón México”, la súper estrella digital y anfitriona de los MIAW 2017, Lele Pons, ganó hoy su primer premio en la categoría “Instagramer Global”., Sebastián Yatra ganó la importante categoría “Video del año” por su éxito “No hay nadie más”, Sebastián Villalobos fue nombrado “Instagramer Nivel Dios Colombia”, Kimberly Loaiza “Instagramer Nivel Dios Mexico” y Foor Vigna “Instagramer Nivel Dios Argentina”. El puertorriqueño Bad Bunny se llevó el MIAW por “Explosión Urbana” y la popular banda de K-Pop BTS ganó: “Revolución K-Pop” y “Fandom”.

La noche comenzó con la despampanante Sofía Reyes, quien junto con Jason Derulo y De La Ghetto incendiaron el escenario con el popular tema “1, 2, 3”. La reina brasileña de la música Anitta puso a todos los asistentes a twerkear con su pegajoso tema “Paradinha”. Siguió el turno de la mexicana Paty Cantú, quien interpretó un poderoso medley de “Natural” y “Miento” acompañada de los artistas urbanos Jesse Baez y Juhn. El fenómeno de la música latina Becky G y la sensación de la música urbana Natti Natasha subieron la temperatura al convertir el escenario de los MIAW en una candente pijamada con su tema “Sin pijama”. El ídolo juvenil de la música Sebastián Yatra entregó una emotiva rendición de su balada “No hay nadie más”, al unísono coro de los asistentes. La anfitriona de la noche, Mon Laferte, no se quedó atrás y puso a bailar a toda la Arena Ciudad de México al ritmo de cumbia con “Mi buen amor” y “Amárrame”. Uno de los momentos clímax de la noche fue el debut en los MIAW de la súper estrella global Liam Payne, quien interpretó el hit internacional “Strip That Down”, en medio de gritos desenfrenados de sus miles de fans.

El cierre de la premiación estuvo a cargo de la estrella global J Balvin, quien se apoderó del escenario de los MIAW con una poderosa actuación en vivo que comenzó con los temas “Ahora” y “Ambiente”. Se le unió Anitta para interpretar “Downtown”, tema que ganó “Hit del Año” hoy en los MIAW y posteriormente “Familiar” al lado de Liam Payne. Cerró la noche con la explosiva y alegre canción “Mi Gente” acompañando en el escenario por ‘su gente’ Juanpa Zurita, Liam Payne, Lele Pons, Jesse & Joy, Sebastián Yatra, Anitta y más.

Juanpa Zurita recibió en el escenario de los MTV MIAW el Gato Blanco, que lo reconoce como Agente de Cambio por utilizar su poder para crear conciencia sobre temas sociales y estimular a sus millones de seguidores a encontrar su pasión por ayudar. Este reconocimiento fue presentado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

La lista completa de ganadores de los Premios MTV MIAW 2018 es:

ICONO MIAW

La Divaza

INSTAGRAMER NIVEL DIOS MEXICO

Kimberly Loaiza

INSTAGRAMER NIVEL DIOS COLOMBIA

Sebastian Villalobos

INSTAGRAMER NIVEL DIOS ARGENTINA

Flor Vigna

INSTAGRAMER GLOBAL

Lele Pons

BOMBA VIRAL

Roast Yourself Challenge

RIDÍCULO DEL AÑO

Cachetada Yáñez

PARODIA

Mario Ruiz Ft. Jack Vargas - Parodia de Farruko "Krippy Kush"

STYLER DEL AÑO

Pautips

LA CARA MÁS NUEVA

Calle y Poché

ROSTIZADO DEL AÑO

La Divaza

#INSTASTORIES DEL AÑO

Javier Ramirez

DANCE COVER

The A-code - BTS "Go Go"

FANDOM

Army BTS

CREW DEL AÑO

Jukilop

#INSTACRUSH

Juan De Dios Pantoja

ARTISTA CON MÁS ACTITUD

Greeicy

ARTISTA + CHINGÓN MÉXICO

Jesse & Joy

ARTISTA + DURO COLOMBIA

J Balvin

ARTISTA + FLAMA ARGENTINA

Tini

HIT DEL AÑO

Anitta, J Balvin - Downtown

EXPLOSIÓN URBANA

Bad Bunny

REVOLUCIÓN K-POP

BTS

FT. DEL AÑO

Bad Bunny, Prince Royce, J Balvin - Sensualidad

HIT GLOBAL

Camila Cabello ft. Young Thug - Havana

VIDEO DEL AÑO

Sebastián Yatra - No Hay Nadie Más

KILLER SERIE

The End Of The F***ing World

REALITY DEL AÑO

Acapulco Shore

CRACK MUNDIAL

Leo Messi

JUEGO LEYENDA

Battle Royale Fortnite

MASTER GAMER

Antrax

PELI DEL AÑO

Coco

.