Gusi lanza 'Viajero Permanente', la primera entrega de su nuevo álbum

"Es un sueño hecho realidad", dice el artista.

El EP cuenta con cuatro canciones: "Fuera De Control", "Vida Mía", "Por Qué Razón" (clásico vallenato grabado por Diomedes Díaz) y "Yo La Ví", donde Gusi cuenta que está mucho más cerca de los sonidos del Caribe y de todo lo que lo atrae:

“Son 4 canciones que canté hablándole al amor desde distintos escenarios: romántico, divertido, arriesgado y entregado, con aires de cumbia, champeta, merengue y vallenato.".

Una de las sorpresas de este EP es ‘Por qué razón’.

“Al grabar este tipo de canciones, lo que busco es mantener vigentes nuestros sonidos clásicos, con un toque musical muy personal. Que las nuevas generaciones sepan de dónde viene mi inspiración" dice el artista.

Además, Gusi contó, en sus redes sociales, detalles inéditos de su nuevo álbum que estará dedicado al amor:

"El álbum completo va a estar dividido en tres partes. La primera la lanzamos el 14 de febrero, la segunda el 20 de marzo y la tercera el 15 de mayo".

"Viajero Permanente" estará disponible para que puedan disfrutarlo en todas en todas las plataformas digitales.

Gusi empezó el 2020 con pie derecho. Primero anunció su firma de contrato con el sello discográfico Gaira Música Local, donde trabará de la mano del icónico artista colombiano Carlos Vives. Pero esto no es todo, las sorpresas no se hicieron esperar para los fanáticos del artista. Seguido de este primer anuncio, lanzó "Fuera de control", un sencillo junto a Yera, que ya sobrepasó los 2 millones de reproducciones en Youtube. Esta canción se caracteriza por tener la frescura de un ritmo que ha puesto a bailar a todos, con una letra que invita al amor y a la pasión, y no podía faltar el toque especial que Gusi les pone a todas sus canciones.

