ChocQuibTown lanzó ‘Fresa’, su primera sorpresa del 2020

¿Quién no ha tenido que lidiar con una relación demasiado “tibia”? O a quién no le ha tocado estar rodeado de personas que se llevan un 10 en actitud, pero que a la hora de concretar no salen con nada… "Fresa", la nueva canción de la agrupación colombiana ChocQuibTown, le canta a esas situaciones que se dan dentro de la disco, pero también en el día a día de cualquier persona; una canción que está “pa’ comé y pa’ llevá”, así lo afirman Goyo, Tostao y Slow.

Es una canción que no solo es jocosa por su letra, sino que también, es demasiado sensual por la sabrosura que caracteriza a la agrupación, y que pretende ser la protagonista de la fiesta en cualquier parte del mundo, destacando entre letras la alegría, que junto a las guitarras en vivo y beats maduros se acercan a la cultura afro.

Publicidad

“Fresa tiene nuevos matices que no se habían explorado, sonidos maduros que reflejan un arduo trabajo en el estudio, caracterizado también por tendencias globales que es una de las particularidades de la agrupación y una de las razones por la que llevamos trabajando tantos años juntos”, afirma Tostao.

La canción fue compuesta por Goyo, Tostao y Slow, en “La casita salvaje” junto a Jorge Luis Chacin y ‘Oscarcito’ (Oscar Eduardo Hernández Villegas) quienes aportaron a la canción su estilo y le dieron las frases pegajosas que hacen de "Fresa" la canción perfecta para decirle a esa persona con actitud “tibia” que le gusta coquetear con todo el mundo, pero que a la final no sale con nada y se “fresea”.

Publicidad





Por su parte, la producción lleva el sello de “Slow Records” quien está posicionado en el mundo musical como productor por sus trabajos para artistas internacionales de la talla de Sech, Dalez, Dímelo Flow y Zion & Lennox entre otros.

Publicidad

Además, el video estuvo a cargo de la reconocida productora audiovisual, “36 Grados” y bajo la dirección de JP Valencia, junto a su equipo de trabajo y la dirección artística de Goyo (quien lidera la estética de la banda) lograron captar la esencia de los “dandis africanos” reflejando en este nuevo éxito de la agrupación, la recreación de una diáspora africana futurista, colaborando así con grandes marcas colombianas como: Jorge Duque, do.overlab, Galería Cano entre otros.

La historia cuenta cómo un cupido flecha a tres hombres que tienen toda la actitud y están en "full ambiente" buscando conquistar una mujer, pero sus actitudes “fresas” nunca logran concretar nada con la chica. Ella, al no ser flechada por ninguno, decide finalmente quedarse con cupido, quien termina llevándosela del lugar.

Publicidad

Sin duda alguna, lo que trae la agrupación para este 2020 es mucha música y éxitos que retumbarán por todo el mundo, pues están a puertas de lanzar su nuevo álbum que tendrá muchas colaboraciones con artistas nacionales e internacionales tanto de la vieja escuela urbana, como de la nueva onda musical. Dentro de sus planes además está una nueva gira por los Estados Unidos y el sur del continente latinoamericano para el segundo semestre del año.

Publicidad

Mira también:

Publicidad