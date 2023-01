¡Gran concierto de Hebert Vargas en Bogotá!

Este 01 de marzo llega en concierto Hebert Vargas, artista, icono del vallenato romántico colombiano, de gran trayectoria e innumerables éxitos internacionales y nacionales. Recordado por ser la voz que dio vida a "Los gigantes del vallenato", agrupación que integró desde 1996 hasta el año 2002.

Hebert llegará a la fonda La Chismosa de la Sabana con temas que los han hecho famoso como "A qué vienes", "Metidita", "Aquel amigo", "La felicidad", "Perdedor" serán algunas de las canciones que se podrán escuchar, además de los clásicos y grandes éxitos como "Inocente", "Perdóname", "Me mata la melancolía", "Dejando Huellas", "El error", "Te amé", "Paro de mi corazón", "Se me salen las lágrimas", "Que descaro", "No he podido ser feliz", entre otros.

El cantante Vallenato goza de un gran reconocimiento internacional por su entrega y puesta en escena, lo que le ha permitido presentarse en diferentes lugares del mundo como México, Paraguay, Perú, Argentina, Venezuela, Pánama, Estados Unidos y Europa.

