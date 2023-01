Gran concierto: Cocónonó en el Teatro mayor

CocóNonó ha crecido rápidamente en la escena musical bogotana y sus intenciones de seguir conquistando al público colombiano e internacional son sólidas.

Magdalena crea la banda en el 2012, decide experimentar diferentes formatos, sonidos y géneros hasta que la banda se consolida en el 2014 como cuarteto de jazz-pop que mezcla las influencias de cada integrante para dar un sonido único.

El contrabajo, la guitarra folk, la batería y la voz son la base de sus presentaciones, pero en gran formato se suman el saxofón tenor, trompeta, trombón, coros y percusión menor. Actualmente esta agrupación continúa experimentando en diferentes formatos y escenarios para seguir cautivando al público que ya ha logrado con su primer disco y video animado.

Con su música original y covers, como Part time lover y With a little help from my friends, esta banda ha logrado enamorar tanto a públicos jóvenes como adultos que disfrutan llenarse de energía. Sus canciones hablan de amor, amistad y emociones de la vida cotidiana.

Después de dos años de presentarse constantemente en vivo en diversos eventos, CocóNonó planea presentar un show más elaborado con 13 músicos en escena, por primera vez de la mano de Shock, el próximo 25 de mayo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Este día veremos en tarima la esencia de la banda y lo que ella quiere decirle a su público.

