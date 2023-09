Filtran la supuesta lista de canciones que interpretará Shakira en los Video Music Awards de MTV

El próximo 12 de septiembre se realizarán los Video Music Awards de MTV en el Prudential Center de Nueva Jersey, en donde se reunirán los más grandes la música para ser reconocidos por sus proyectos artísticos. De hecho, la artista colombiana Shakira será homenajeada con el 'Video Vanguard Award' o conocido también como 'El Premio Michael Jackson ' y sus fanáticos esperan que, como acostumbran los galardonados, haga una presentación en donde interprete los mayores éxitos que ha obtenido en su carrera musical.

Recientemente, se filtró a través de la plataforma digital X, conocida anteriormente como Twitter, la supuesta setlist que utilizaría la colombiana para brillar en la ceremonia; sin embargo, esta información no ha sido confirmada y tampoco se tiene conocimiento sobre la participación de algún invitado especial durante el espectáculo. Según el documento, la madre de Milán y Sasha iniciaría su performance cantando temas como 'She wolf', 'La tortura', 'Te felicito' y 'Chantaje'.

En la segunda parte, la barranquillera interpretaría una mezcla de canciones dentro de las que se destacan 'Estoy aquí', 'Ciega sordomuda', 'Underneath your clothes', 'Can't remember to forget you', en donde colaboró con la cantante de barbados y dueña de Fenty Beauty Rihanna y 'Objection'.

Posteriormente, haría un viaje en el tiempo para recordar los proyectos musicales que impulsaron su carrera artística dentro de la industria como es el caso de 'Ojos así, 'Whenever, wherever' y 'Hips don't lie'.

Pol último, cerraría con 'Waka waka', canción lanzada en el 2010 que se convirtió en el himno oficial del Mundial de Sudáfrica, en el cuál tuvo la oportunidad de iniciar su relación con Gerard Piqué ; y 'Music Sessions #53' junto a Bizarrap , que fue catalogado por muchos fanáticos como una dedicatoria a su expareja sentimental, quien oficializó su relación con Clara Chía Martí en medio de una oleada de críticas por supuestamente haberle sido infiel a la colombiana.