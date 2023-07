¡The Lumineers volverá a Colombia el 13 de noviembre del 2023!

The Lumineers anuncian nuevas fechas para su gira de 2023. La banda, nominada al Grammy en dos ocasiones, se presentará en Colombia el 13 de noviembre en el Royal Center de Bogotá.

La preventa exclusiva para los clientes de los Bancos Aval y dale! estará disponible desde el 26 de julio al 28 de julio y la venta de boletas al público general estarán disponibles a partir del 28 de julio.

"Estamos emocionados de regresar a Sudamérica y México por primera vez en casi una década. Hemos querido hacer una gira allí durante años, y nos sentimos honrados de finalmente llevar nuestro espectáculo en vivo a nuestros fanáticos en todos estos increíbles países que nos han apoyado tanto a lo largo de nuestra carrera", dijo Wesley Schultz de The Lumineers.

The Lumineers, están de gira en apoyo a su cuarto álbum, Brightside, lanzado en 2022. Este alcanzó el Top 10, tanto en Estados Unidos como en Canadá y la canción principal llegó al número uno en las listas de Billboard de Alternative National Airplay y Adult Alternative Airplay, siendo la sexta vez que la banda encabeza esta última lista en menos de 10 años.

En el 2022, la gira vendió más de 750,000 boletas en cinco continentes, incluyendo dos shows con entradas agotadas en el Coors Field de Denver y el Wrigley Field de Chicago.

Las entradas las pueden adquirir en la preventa exclusiva para los clientes de los Bancos Aval y dale! que irá desde el 26 de julio a las 10:00 AM hasta el 28 de julio a las 09:59 AM, o en la venta a público general que empezará a partir del 28 de julio a las 10:00 AM hasta agotar existencias, a través de todos los canales de E-Ticket.

Estas son las fechas de The Lumineers en Latinoamérica:

01 de noviembre – Buenos Aires, Argentina – Estadio Obras

03 de noviembre – Santiago, Chile – Teatro Caupolicán

05 de noviembre – São Paulo, Brazil – Espaço Unimed

07 de noviembre – Rio de Janeiro, Brazil – Vivo Rio

13 de noviembre – Bogota, Colombia – Royal Center

17 de noviembre – Monterrey, Mexico – Showcenter Complex

19 de noviembre – Mexico City, Mexico – Corona Capital