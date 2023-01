Tattoo Music Fest, un espacio para los amantes de la tinta

En su cuarta edición, que se llevó a cabo en Bogotá, los amantes del arte y la música se reunieron en la Carpa de las américas-Corferias.

Tatuadores, colectivos locales y comerciantes de la industria de las modificaciones corporales hicieron parte de los 300 expositores que participaron de uno de los festivales alternativos más grandes del país, que en esta ocasión le dieron cabida al skateboarding y al grafiti: el Tattoo Music Fest.

Las personalidades internacionales del tatuaje que se hicieron destacar en esta edición fueron: Edgar Márquez de México, catalogado como uno de los mejores tatuadores en blanco y negro; el italiano Fabrizio Ferraro; los españoles Javi Cinco y Rodrigo Gálvez, este último quien ha tenido como lienzos a personalidades como James Rodríguez y Sergio Ramos; la española Deborah Cherrys, catalogada como una de las mejores tatuadoras de Neo Tradicional en el mundo, entre otros.

En cuanto a música el festival estuvo encabezado por la orquesta La 33, Amos Piñeros, vocalista de Ultrageno, Salidos de la Cripta, Tras las Púas, Random Revenge, Martino Park, La Monky Band, La Muergana, Implosion Brain, Cuidadano Z, 8Bits Memory, Bajo Sombra y Surviving In a World. Los invitados internacionales fueron los ecuatorianos de Indigo y Here Comes the Kraken y Los Viejos, de México.

Al evento asistieron miles de personas, tanto tatuadores como lienzos, músicos y deportistas, que disfrutaron de un espacio que les dio la oportunidad de conocer a sus artistas favoritos e incluso ser tatuados por ellos.

