SmartFilms Colombia 2021: Los superhéroes y heroínas sí existen

En su séptima versión, SmartFilms Colombia busca visibilizar a los superhéroes de la vida real, llevando la imaginación hasta el universo literario y cinematográfico de la ciencia ficción haciendo uso del storytelling, encaminando la visión del 2021 hacia la creación y narración del emblemático y famoso mundo de los superhéroes. Este será el recurso narrativo para transmitir el mensaje principal de la nueva versión.

“El pasado 13 de abril se abrió la convocatoria, dando inicio a esta versión del 2021, con la cual esperamos recibir los ya emblemáticos cortometrajes realizados 100% con celulares, en los que este año después de atravesar una época tan dura para la humanidad , queremos ver esos súper héroes y heroínas que han sido capaces de cumplir sueños, de sacar adelante sus emprendimientos, que han sido resilientes a pesar de las circunstancias.” aseguró Yesenia Valencia, CEO SmartFilms.

Este año las categorías tendrán TEMAS como reto creativo a los participantes. Foto: Noam Galai/Getty Images

Estas son las diez categorías:

1. Categoría 'Súper Risers' Profesionales Motorola

Risers (se pronuncia “raisers”) son aquellas personas que tienen un propósito claro y definido en la vida: un sueño que los motiva cada día. Son personas de todas las edades, etnias y géneros que están dispuestas a tener un impacto positivo en la sociedad y a utilizar la tecnología para difundir sus ideas.

¿Cuál es el súper poder? Lo quieres, lo tienes. Este año se están buscando historias reales (dramatizadas / no documental) de risers junto con Motorola, se quiere retar a los profesionales a que produzcan contenidos que inspiren a transformar el mundo, contando esas historias reales de los risers, esas personas que cuando se proponen algo lo cumplen, que cumplen sus sueños o ayudan a cumplir los sueños de otros sin importar los límites.

*Participan del 13 de abril de 2021 al 13 de agosto de 2021.

* Dirigida a Profesionales realizadores audiovisuales, productoras de contenido audiovisual y/o personas que trabajan profesionalmente en el mundo audiovisual, ya sea televisión, cine, publicidad, etc.

*Con un cortometraje de máximo 7 minutos de duración (incluyendo créditos)

*El valor de la inscripción es el siguiente:

- Enviando el corto antes del 6 de mayo, la inscripción será GRATIS, adicional obtendrás 5 acreditaciones full GRATIS, el 80% de descuento en la acreditación full para el resto del equipo y la acreditación full para el dueño del corto GRATIS.

- Enviando el corto entre el 7 de mayo y el 6 de junio, la inscripción tendrá un costo de $60.000 COP. Adicional obtendrás el 80% de descuento en la acreditación full para el resto del equipo y la acreditación full para el dueño del corto GRATIS.

- Enviando el corto entre el 7 de junio y el 6 de julio, la inscripción tendrá un costo de $75.000 COP. Adicional obtendrás el 70% de descuento en la acreditación full para el resto del equipo y la acreditación full para el dueño del corto GRATIS.

- Enviando el corto entre el 7 de julio y el 6 de agosto, la inscripción tendrá un costo de $90.000 COP. Adicional obtendrás el 60% de descuento en la acreditación full para el resto del equipo y la acreditación full para el dueño del corto GRATIS.

*El premio del ganador es $35.000.000 COP.

2. Categoría 'Las heroínas súper reales' Aficionado Nosotras.

¿Quién es el héroe o heroína en esta categoría? Smartfilms tendra dos tipos de héroes:

- La mujer que se atreve a tomar una decisión que la empodere: sobre su cuerpo, su feminidad, su período, su intimidad y su útero.

- Quien motiva o acompaña a la mujer para que tome una decisión empoderadora o la rescata de una situación que la afecta: sobre su cuerpo, su feminidad, su período, su intimidad y su útero.

¿Cuál es el poder de esta categoría? La seguridad, la confianza, la valentía, la autoreconocimiento, la resiliencia. Se buscan #HistoriasDeÚtero, que nunca son sencillas pero todas ellas – lo maravilloso y también lo raro, lo alegre y lo triste – merecen ser escuchadas. Aunque el tema de esta categoría es altamente femenino los realizadores del corto Aficionado pueden ser de cualquier sexo.

*Participan Del 13 de abril de 2021 al 13 de agosto de 2021

*Dirigida a mujeres y hombres aficionados mayores de 18 años de todo el mundo.

*Con un cortometraje de máximo 5 minutos de duración (incluyendo créditos).

*El valor de la inscripción es el siguiente:

- Enviando el corto antes del 13 de mayo, la inscripción será GRATIS, adicional obtendrás 5 acreditaciones full GRATIS, el 80% de descuento en la acreditación full para el resto del equipo y la acreditación full para el dueño del corto GRATIS.

- Enviando el corto entre el 14 de mayo y el 13 de junio, la inscripción tendrá un costo de $30.000 COP. Adicional obtendrás el 80% de descuento en la acreditación full para el resto del equipo y la acreditación full para el dueño del corto GRATIS.

- Enviando el corto entre el 14 de junio y el 13 de julio, la inscripción tendrá un costo de $37.500 COP. Adicional obtendrás el 70% de descuento en la acreditación full para el resto del equipo y la acreditación full para el dueño del corto GRATIS.

- Enviando el corto entre el 14 de julio y el 13 de agosto, la inscripción tendrá un costo de $45.000 COP. Adicional obtendrás el 60% de descuento en la acreditación full para el resto del equipo y la acreditación full para el dueño del corto GRATIS.

*El premio del ganador es $25.000.000 COP.

Este año serán diez categorías para los amantes del storytelling. Foto: Matthew Horwood/Getty Images

3. Categoría “Reto al guion” de Transfiya

¿Quién es el héroe y/o heroína en esta categoría? La persona que sea capaz de sacarle un primer libreto a una sinopsis de una serie web, ya sean escritores profesionales o aficionados a los que les gusten los retos. Transfiya permite transacciones muy muy muy rápidas, y solo necesitas el número de celular, esto hace que vuele nuestra imaginación, un Transfiya de 6 mil pesos y me invitas a un café? un Transfiya de 20 y me invitas almorzar? El hecho de no estar cerca que no sea excusa para no invitar.

¿Cuál es el poder de esta categoría? La serie web 'Hasta el último momento' la cual será realizada y estrenada en el marco de SmartFilms® 2021. El ganador la escribirá en su totalidad con Mauricio Navas Talero, ganador de más de 12 premios como escritor y director de series.

*Participan Del 20 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021.

*Dirigida a escritores aficionados o profesionales

*El valor de la inscripción es de $1.000 COP (mil pesos COP) a través de Transfiya

*El premio del ganador es $5.000.000 COP más un contrato para escribir la serie web con Mauricio Navas Talero, la cual se realizará y estrenará en el marco de SmartFilms® 2021.

4. Categoría 'Los súper cuidadores sí existen' SmarTIC Incluyente de MinTIC.

¿Quién es el héroe y/o heroína en esta categoría? El héroe de esta categoría, son LOS CUIDADORES de las personas con discapacidad. Los cuidadores son héroes con múltiples poderes, que utilizan a diario para poder cuidar y apoyar a la persona con discapacidad a su cargo. Queremos conocer sus historias.

¿Cuál es el poder de esta categoría? El tiempo, la energía y los recursos que usan para ayudar a superar los obstáculos y barreras de las personas con discapacidad, evidenciando cómo han sido capaces de transformar vidas.

*Participan Del 13 de abril de 2021 al 13 de agosto de 2021.

*Dirigida a personas con discapacidad colombianas (dueño de corto) de cualquier edad y residentes en Colombia.

*Con un cortometraje de máximo 5 minutos de duración (incluyendo créditos).

*El valor de la inscripción no tiene costo

*El premio del ganador es $25.000.000 COP o en especie en caso de que el ganador sea menor de edad.

5. Categoría Redvolucionarias TIC de MinTIC.

¿Quién es la heroína en esta categoría? Son dos, la primera es la protagonista de esta categoría, la mujer REDvolucionaria TIC que será la protagonista de esta historia, una mujer o mujeres que han logrado transformar de manera positiva a sus comunidades a través del uso de las TIC. Y la segunda heroína es la realizadora del corto, una mujer que encuentra en las historias y las TIC una herramienta de empoderamiento.

El formato del cortometraje es filminuto vertical, lo que diferencia esta categoría de las demás del festival. ¿Cuál es el poder de esta categoría? La transformación o cambio a través del uso de las TIC desde las mujeres.

* Participan del 13 de abril de 2021 al 13 de agosto de 2021.

* Dirigida a mujeres aficionadas o profesionales entre 18 y 28 años colombianas residentes en Colombia.

* Con un cortometraje (formato vertical) de máximo 1 minuto de duración (incluyendo créditos).

* No tiene valor la inscripción.

* El premio del ganador es $25.000.000 COP

6. Categoría Juvenil 'Los súper héroes de la biodiversidad sí existen'

¿Quién es el héroe y/o heroína en esta categoría?

Las personas que realizan acciones para la conservación, restauración y preservación de los recursos naturales en sus territorios, jóvenes que se la juegan por su región, realizando acciones propositivas de gestión ambiental con las cuales motivan a la comunidad en su entorno. Se buscan historias de jóvenes que realicen actividades en beneficio del ambiente, jóvenes empoderados que realizan movilización en torno a la protección de los recursos naturales, que sean identificados como fuente de inspiración y ejemplo a seguir en su territorio, un superhéroe del ambiente, un superhéroe de la biodiversidad o un superhéroe contra el cambio climático.

¿Cuál es el poder de esta categoría? Conservación, sostenibilidad, biodiversidad.

* Participan del 13 de abril al 13 de agosto de 2021.

* Dirigida a jóvenes entre los 12 y los 17 años cumplidos al momento de la inscripción al festival.

* Con una duración del corto de máximo 5 minutos de duración (incluyendo créditos).

* No tiene valor la inscripción.

* Se le entregarán premios en especie, que sumados ascenderán a la suma de catorce millones de pesos m/cte. ($14.000.000COP).

7. Categoría del Ministerio De Cultura.

¿Quién es el héroe y/o heroína en esta categoría? Las lenguas nativas colombianas. ¿Cuál es el poder de esta categoría? La protección y la salvaguarda de las lenguas nativas colombianas. Acá se buscan filminutos horizontales (1 minuto incluyendo créditos) donde el realizador debe pertenecer a comunidades étnicas (indígenas, afrodescendientes y rom) y el corto debe ser en su totalidad en una lengua nativa sin importar el tema y el género cinematográfico. Buscamos aportar a la recuperación y promoción del patrimonio lingüístico de Colombia.

* Participan del 13 de abril al 13 de agosto de 2021.

* Dirigida a proyectos audiovisuales realizados con uno o más dispositivos móviles inteligentes (teléfonos o tabletas), de cualquier género, en el que quien realice y registre la pieza audiovisual (cortometraje) sea un miembro de las comunidades étnicas de Colombia mayor de edad (mayor de 18 años).

* Con un cortometraje de máximo 1 minuto de duración (incluyendo créditos).

* No tiene valor la inscripción.

* El premio del ganador es $20.000.000 COP

8. Categoría 'Los súper emprendedores sí existen' de La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.

¿Quién es el héroe y/o heroína en esta categoría? Los emprendedores. ¿Cuál es el poder de esta categoría? La transformación digital.

Los emprendedores deberán hacer un SPOT O COMERCIAL de su emprendimiento de 30 segundos máximo y participar de esta categoría, todos sabemos que un buen anuncio sobre un producto activa ventas, las ventas activan empresas, las empresas activan empleos, los empleos activan el progreso de la ciudad, por eso en esta una nueva era, en donde la tecnología es la principal herramienta de creación queremos activar la publicidad y el marketing en los emprendedores de la ciudad de Bogotá. Los retos ahora se asumen con creatividad y los medios son canales de comunicación vanguardistas que exigen imaginación a la hora de exhibir una idea o un producto. Cómo lo hacen y cómo lo muestran es la misión de SmartFilms® 2021 para los súper emprendedores de Bogotá.

* Participan del 13 de abril de 2021 al 13 de agosto de 2021.

* Dirigida a emprendedores y/o aficionados o profesionales del audiovisual mayores de 18 años que quieran potencializar emprendimientos.

* Con un spot de máximo 30 segundos de duración (incluyendo cortinilla de cierre con call to action de las redes sociales o página web del emprendimiento).

* No tiene valor la inscripción.

* A los ganadores de la categoría mejor spot se les pagará la suma de 20 millones de pesos m/cte. ($20.000.000) que se distribuirán de la siguiente manera:

$10.000.000 COP que se llevará a cabo en una estrategia digital compuesta por: (a) Pauta para el emprendedor con el spot ganador. (b) Creación de Ecommerce. (c) Realización de Catálogo con fotografías. (d) Capacitación en fotografía de producto para actualización del catálogo. (e) Google my Business, (f) Campaña Google Ads. (g) Gestión de públicos en Social media para remarketing. Esta mentoría práctica durará un mes.

$10.000.000 COP para el emprendedor si es el mismo realizador del spot o dividido en partes iguales para emprendedor y realizador, si aplica al caso.

9. 'Los héroes anónimos de los parques sí existen' del IDRD

¿Quién es el héroe y/o heroína en esta categoría? Héroes anónimos de los parques, el vendedor de helado, los niños jugando, los deportistas, etc. ¿Cuál es el poder de esta categoría?

La apropiación de los parques, la protección, solidaridad, pertenencia, compromiso, la entrega y valentía.

Los lugares, las personas, los olores y los sonidos activan nuestros recuerdos y nos llevan a visualizar los momentos felices que vivimos en aquel espacio verde en donde los balones hacían que conocieras nuevos amigos, los perros nos perseguían con ganas de darnos un lengüetazo o en donde el amor se sentía en cada silla. Sin embargo, aquellos momentos no surgieron de la nada, en cada gesto de felicidad estaba el señor de los helados, la señora de las obleas o el joven del tinto. Estos héroes han acompañado la infancia, la juventud y la adultez de todos, convirtiéndose en héroes clandestinos de la felicidad en los parques. SmartFilms está en la búsqueda de sus historias a través de CRÓNICAS.

Participan del 13 de abril al 13 de agosto de 2021.

* Con un cortometraje de máximo 2 minutos de duración (incluyendo créditos).

* No tiene valor la inscripción.

* El premio del ganador es $ 20.000.000 COP

10. Categoría “Los superhéroes y superheroínas en el equipo T, sí existen” de TransMilenio.

¿Quién es el héroe y/o heroína en esta categoría? Todos los colaboradores del Sistema TransMilenio. Hombres y mujeres que, con su esfuerzo y dedicación, hacen posible la operación diaria del sistema de transporte público de Bogotá.

¿Cuál es el poder de esta categoría? La vocación de servicio, bondad, perseverancia, disciplina, solidaridad y entrega. Es una invitación a los amantes del audiovisual de la ciudad de Bogotá a que busquen un colaborador de TransMilenio: personal administrativo o de la operación (zonal, troncal y cable) y nos cuenten a través de DOCUMENTALES sus historias de vida.

El Sistema TransMilenio cuenta con cerca de 32 mil colaboradores quienes ponen sus capacidades e ingenio con un solo fin, brindar la mejor atención y calidad en el servicio que reciben los usuarios del Sistema. En Bogotá todos somos parte del "Equipo T", llegó el momento de hacer visible el trabajo de esos héroes y heroínas que hacen posible que en TransMilenio no solo se muevan buses, sino sueños, familias y una ciudad entera.

* Participan del 13 de abril al 13 de agosto de 2021.

* Con un cortometraje de máximo 5 minutos de duración (incluyendo créditos).

* No tiene valor la inscripción.

* El premio del ganador es $ 20.000.000 COP

Agenda académica SmartFilms y SENA Colombia profunda

El Sena de la mano de SmartFilms aporta a la innovación, la accesibilidad, la tecnología al alcance de la mano de todos, es por esto que los aprendices del SENA aprenderán todo sobre cualquier lenguaje audiovisual que se vaya imponiendo en el mundo, deben saber de todo y por eso hoy en día en que estas nuevas narrativas se imponen, y el SENA está a la vanguardia. Serán 10 ciudades para lograr la capacitación de más de 1000 jóvenes de esa Colombia profunda para que tengan todas las herramientas en el uso del celular para hacer periodismo móvil, series web, cortos, y todo proyecto que ellos se sueñen lo puedan hacer realidad.