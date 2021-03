Disney retrasa el estreno de varias películas, entre ellas 'Black Widow'

Disney anunció que retrasó el esperado estreno de "Black Widow" y de otras películas animadas y de superhéroes, acabando con las expectativas de un rápido regreso a las salas de cine en Estados Unidos que acaban de reabrir tras un año de pandemia.

"Black Widow", protagonizada por Scarlett Johansson, era considerada el estreno estrella de la taquilla para la primavera boreal y debía llevar nuevamente a los fanáticos a las salas de proyección, que acaban de reabrir con aforo reducido en Los Ángeles y Nueva York.

La fecha de estreno de la película sobre la heroína de Marvel es ahora el 9 de julio, con unos dos meses de retraso respecto al calendario anterior de Disney, y estará disponible en simultáneo en la plataforma Disney+, con un costo adicional.

El anuncio constituye un duro golpe para las salas de cine, que sufrieron de lleno la pandemia y contaban beneficiarse con la taquilla de los filmes de Disney , de manera que deberán esperar unos meses más para reanudar de lleno sus actividades y mejorar sus ingresos a partir de la venta de tiquetes de ingreso a las salas de cine.

"Luca", una película animada de Pixar de inspiración italiana, saldrá directamente en Disney+ sin pasar por las salas, mientras que "Cruella", derivada de "101 Dálmatas" , será estrenada simultáneamente en los cines y en streaming el 28 de mayo, indicó el número uno mundial del entretenimiento.

"Black Widow" debía haber sido estrenada originalmente en mayo de 2020, pero el coronavirus alteró totalmente el calendario de los estudios. Y su retraso llevó automáticamente a que se pospusiera otro filme de Marvel, "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", ahora anunciado para septiembre. EFE