No te pierdas 'Diego Torres Sinfónico', un especial de Navidad para compartir en familia

Celebra las fiestas de fin de año con el famoso músico argentino nominado al Grammy, Diego Torres , acompañado por la Filarmónica Joven de Colombia, en el más reciente concierto especial de HBO Latino, Diego Torres Sinfónico. El show se estrenará este viernes 18 de diciembre a las 21:30 horas simultáneamente en TNT Latinoamérica y HBO Latino en Estados Unidos. También estará disponible vía streaming en HBO Max Estados Unidos.

Filmado en el Movistar Arena de Bogotá en diciembre de 2019, Diego Torres Sinfónico presenta versiones en español de conocidas canciones navideñas como “Jingle Bells” y “All I Want for Christmas is You”, así como los grandes éxitos de Diego “Color Esperanza”, “Tratar de estar mejor”, y “Un Poquito”.

Diego estará acompañado por Gusi, Jiggy Drama, Adriana Lucia, y Ela Taubert como invitados especiales, todos ellos bajo la dirección musical del productor y compositor ganador del Grammy, Julio Reyes Copello. Junto con el primer álbum de Navidad de Diego, a punto de salir a la venta bajo el mismo nombre en diciembre de 2020, Diego Torres Sinfónico es una hermosa manera de celebrar las fiestas con toda la familia.

El actor, productor y cantante Diego Torres ha lanzado en total ocho álbumes de estudio, dos compilaciones, y un álbum en vivo. Sus más grandes éxitos son “Color Esperanza”, “Tratar de estar mejor”, “Penélope”, “Alba”, “Sueños”, “Usted”, “Andando”, “Guapa” y “Un Poquito”, entre otros temas. Diego marcó un récord de shows consecutivos en el Luna Park y es el único artista pop argentino en llenar los estadios de River Plate y Vélez Sarsfield. Tiene diversos discos de Oro y Platino en América Latina y Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, Diego ha colaborado con Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Julieta Venegas, Los Tigres del Norte, Vicentico, Rubén Blades, ChocQuibTown, Rachel Platten, Julio Iglesias, e Ivette Sangalo. Además de dedicarse a la música, Diego actuó en varias películas y programas de televisión, incluyendo “Re Loca” (2018), con Natalia Oreiro y “A Tiny Audience” para HBO Latino.