Latin American Music Awards 2024: Estos fueron los momentos más destacados de la premiación

El 25 de abril se realizó la entrega de los Latin American Music Awards en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada; donde asistieron varias personalidades de la industria musical, aunque otras brillaron por su ausencia.

En primer lugar, Karol G y Feid, la pareja del momento, arrasaron en la novena edición de premios al convertirse en los dos artistas más galardonados del encuentro: se llevaron seis premios cada uno.

La cantante colombiana, que no estuvo presente, ganó en apartados como el de artista del año, canción del año por 'TQG', su colaboración con Shakira, o álbum del año por 'Mañana será bonito', mientras que Feid triunfó en categorías como artista "streaming" del año o canción global latina del año por 'Classy 101', junto a Young Miko.

Shakira, quien también brilló por su ausencia, fue premiada en las categorías de canción del año, mejor artista pop y mejor tema pop, mientras que Kali Uchis se hizo con el premio de mejor álbum pop por 'Orquídeas'.

Ricardo Montaner cantó con Thalia y Silvestre Dangond

Los momentos más emotivos de la noche fueron protagonizados por los homenajes a figuras que han marcado la historia musical latina como el venezolano Ricardo Montaner, a quien lo acompañó Thalia y Silvestre Dangond; mientras que el reguetonero Yandel recibió el premio Pioneer.

Presentaciones en vivo

El encuentro, que se caracteriza por vibrantes actuaciones, contó con la música en vivo de cantantes como Peso Pluma, Arcangel, Gabito Ballesteros, Ryan Castro, Becky G u Óscar Maydon.

Young Miko se impuso en el apartado de mejor artista nuevo, venciendo así a artistas como Peso Pluma o Bad Gyal, y Carin León hizo lo propio en la misma categoría dedicada al género regional mexicano.

Grupo Frontera obtuvo uno de los once galardones a los que optaba, y el puertorriqueño Bad Bunny no ganó en ninguna de las once categorías en las que estaba nominado.

Marc Anthony y su nueva canción

Algunos artistas aprovecharon para presentar estrenos inéditos de su música como el puertorriqueño Marc Anthony, quien desde el escenario hizo el lanzamiento de su sencillo 'Ale ale', o Anitta que bailó y dio un adelanto de su próximo disco 'Funk Generation' al interpretar el tema 'Grip'.

