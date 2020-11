La Feria del Hogar ya abrió sus puertas, agéndate

Todo se realizará bajo los estrictos protocolos de bioseguridad para garantizar un espacio seguro y más amplio en pro del distanciamiento físico, con el propósito de ayudar a la reactivación económica de 335 empresarios, mipymes y emprendedores en un contexto post confinamiento.

La Feria del Hogar 2020 contará con un sistema de cámaras; las cuales están destinadas a medir en tiempo real el aforo del recinto y de los pabellones. De igual manera, en cada uno de los accesos se dispone de tecnología para la medición de la temperatura corporal, la cual será tomada a cada uno de los asistentes.

“Desde Corferias, continuamos comprometidos con seguir generando oportunidades y progreso en la actual coyuntura, estamos seguros de que juntos, empresarios y ciudadanos, podemos construir el camino adecuado para reactivación económica del país (…) y así poder reactivar nuestras ferias y eventos en el 2021”, comentó Andrés López, presidente ejecutivo de Corferias.

Además, es la plataforma para activar la estrategia pedagógica de cultura ciudadana alrededor del cuidado personal y mutuo, con la que se busca invitar a la ciudadanía a poner en práctica las medidas y los protocolos de bioseguridad como el uso de tapabocas y distanciamiento físico, para disfrutar de una experiencia de compra segura sin riesgo de contagio.

“La industria de eventos es una de las más afectadas y de las que más aporta a la reactivación económica ya que con ella se activan más de 20 sectores. Por eso, le estamos apostando a la Feria del Hogar, y con ello seguir apoyando a nuestros emprendedores y empresarios”, dijo Nicolás Uribe Rueda, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Con más de 37 ediciones, la Feria del Hogar es el evento para quienes buscan artículos en las categorías de decoración, electrodomésticos, muebles, cocina, artículos para la familia y el hogar, entre otros. Además, con las nuevas realidades que se viven en la actualidad, también se encuentran artículos de oficina, colegio, universidad, jardín y lugar de descanso.

“Para Bogotá es muy importante el inicio de ferias comerciales porque permiten que micro, medianas y grandes empresas de diferentes sectores continúen reactivándose. Hemos trabajado de la mano con Corferias para que se cumplan los protocolos de bioseguridad. La invitación es a que no bajemos la guardia y apoyemos la industria capitalina de manera que podamos continuar con la reactivación progresiva y responsable de nuestra ciudad”, comentó Carolina Durán, Secretaria de Desarrollo Económico.

CLAVE PARA ASISTIR A LA FERIA

Las boletas se podrán adquirir a través de la página web oficial feriadelhogar.com con un 20% de descuento sobre el valor de la boleta.

Con el fin de cuidar el cumplimiento de los aforos los fines de semana y festivos, el visitante podrá seleccionar la jornada de visita en el momento de la compra de su boleta online (Mañana: 10:00 a.m. – 2:30 p.m. /Tarde: 3:30 p.m. – 8:00 p.m.).

El uso de tapabocas es obligatorio para el ingreso y permanencia en la feria, así como también, mantener el distanciamiento físico, toma de temperatura y desinfección constante de las manos.

De miércoles a domingo el horario será de 10:00 am a 8:00 p.m. La Feria del Hogar no abrirá ni lunes ni martes a excepción del lunes festivo 16 de noviembre, día en el que estará disponible al público en el horario normal de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Por: Colprensa