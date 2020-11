El graffiti es una herramienta de diálogo y conversación: Camilo López

Más de 100 expertos de 16 países se reúnen en una plataforma de alta tecnología para hablar sobre cultura y economía en el Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología (GFACCT).

Conversamos con Camilo López, director de Vértigo Graffiti , un modelo de gestión del arte urbano en Colombia, quien ha dirigido su carrera como abogado hacia la defensa de los derechos del arte urbano.

“El graffiti es una de las expresiones que se presentan en el universo de lo público y de ahí su importancia. Más que cerrarlo a una forma estética o a un antecedente histórico es mejor relacionarlo con las conversaciones que se dan en el espacio público y en la intersección de intereses de las personas cuando por ejemplo transitan una calle, un parque, van a sus trabajos”, así inició Camilo esta entrevista.

López resalta que el graffiti es una herramienta de diálogo y conversación porque “permite que las personas entiendan que hay un pensamiento distinto al de ellas mismas”, convirtiéndose en “una alternativa para iniciar estas dinámicas y confrontaciones pacíficas de pensamiento”.

Un abogado que se enamoró de los graffitis

Camilo López se muestra como un hombre apasionado. En cada palabra denota una defensa a capa y espada por la cultura y el diálogo , de allí que condujera su vida hacia la recuperación del espacio público como escenario de expresión.

“Hay muchas intersecciones en mi vida que fueron encajando, entonces todo el repertorio de derechos que existe a disposición de un abogado en muchos sentidos son aplicados y puestos en confrontación o cuestionamiento cuando se practica el graffiti. Es el ejercicio de un derecho, realmente.

Durante mucho tiempo me costó hacer como especie de comunión, pero hoy día me siento muy tranquilo y mi papá también de no haber perdido la inversión de la carrera porque estoy en lo mismo, no cambié de rumbo”, señala entre risas.

Destaca, asimismo, la importancia de la expresión cultural para la democracia. “Defender al graffiti y defender la expresión pública es defendernos a nosotros mismos. Donde hay graffiti y murales es donde hay democracia. Los lugares en el mundo donde no hay arte público o políticas para su desarrollo son lugares donde se quiere debilitar la democracia o es inexistente”.

Conocer un poco más de Vértigo Graffiti

Conversamos con Camilo López acerca de Vértigo Graffiti, un equipo conformado por artistas urbanos profesionales, fotógrafos, creadores de contenido, entre otros, enfocados en el desarrollo de campañas y estrategias de intervención artística alternativa.

“Hay algo que hemos perdido los colombianos y es la voluntad de llegar a acuerdos. Entonces, hoy en día, cuando proyectos como Vértigo Graffiti desarrolla iniciativas como Distrito Graffiti, en Puente Aranda, esto resulta de un acuerdo común entre cuatro personajes o ángulos de la conversación pública: Alcaldía de Bogotá, entidad privada, los artistas que viajaron de toda Colombia y el mundo para pintar y el sector comunitario que necesitaba un espacio en medio de un entorno que se vuelve muy hostil con tantas fábricas”, este ha sido uno de los grandes retos pero también satisfacciones para López y equipo.

"Lo más importante es entender que la vida será mejor cuando hay murales", es una frase de Camilo que retumba en el oído y en la conciencia.

