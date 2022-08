Knotfest 2022: Judas Priest, Pantera y Bring Me The Horizon, encabezan el cartel del festival El Complejo El Campín de Bogotá abrirá sus puertas a Judas Priest, Pantera, Bring Me The Horizon, Hypocrisy, Trivium, Venom, Sepultura, Suicide Silence, entre otros.