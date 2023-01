Gana entradas para el concierto de Silvestre Dangond en Bogotá

Para ser uno de los invitados al concierto de Silvestre Dangond en Bogotá este 12 de mayo, solo debes ser seguidor de Caracol Televisión en Twitter ( @CaracolTV ), escribir un tuit mencionándonos y usar el hashtag #GenteValiente2017 en el que nos muestres a través de una fotografía creativa tu pasión por el artista.

Este es un concurso dirigido a personas residentes en Bogotá por medio del cual se dará la oportunidad a seguidores de CaracolTV de asistir con un acompañante al concierto de Silvestre Dangond que se desarrollará en Bogotá el viernes 12 de mayo.

VIGENCIA

La actividad se llevará a cabo a partir de hoy, lunes 8 de mayo, hasta el jueves 11 de mayo a las 12 del mediodía.

INSCRIPCIÓN

Solamente podrá realizarse un único registro por persona. El incumplimiento de este requisito, además de la descalificación inmediata, será considerado fraudulento y provocará la aplicación de las medidas legales a que haya lugar. Caracol Televisión se reserva el derecho de descalificar a quienes intenten alterar el funcionamiento del portal a través del uso de estrategias de hackeo u otras que pretendan vulnerar el sistema de la aplicación.

SELECCIONADOS

A los tuits escogidos por el staff de Caracoltv.com se les enviará una respuesta a través de Twitter solicitando información de contacto.

INVITACIONES

Cada usuario seleccionado obtendrá una boleta doble para asistir al concierto de Silvestre Dangond que se desarrollará en Bogotá el viernes 12 de mayo.

Caracol no asume gastos y responsabilidad alguna por el traslado de los ganadores al evento. Cada usuario deberá dirigirse a la Calle 103 N 69B –43 para recoger su invitación después de haberlo acordado, mediante Twitter, con el equipo digital de Caracol Televisión.

Si los ganadores no se presentan el día y en la hora donde se realizará el evento, no podrán hacer ningún tipo de reclamación a Caracol Televisión.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES:

Cada participante acepta obligarse por el presente reglamento, el cual tendrá carácter definitivo en todos los asuntos relacionados a esta actividad. Cualquier violación al mismo, a los procedimientos o sistemas establecidos para la participación en este Concurso implica la inmediata eliminación de la participación del Concurso.

Los participantes autorizan a Caracol para utilizar el material como contenido en redes sociales y en la página www.caracoltv.com

Caracol Televisión S.A., se reserva el derecho a excluir y eliminar justificadamente a cualquier participante que altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del presente Concurso, alterando o manipulando cualquier procedimiento técnico o informático, cuando quiera que intente la intrusión al código de la página o incumpla de forma alguna las bases de la presente dinámica.

Estas condiciones y restricciones del concurso serán publicadas en página web: www.caracoltv.com desde el 8 de mayo del 2017 hasta el 11 de mayo de 2017 a las 12:00 pm fecha en la cual se termina la actividad.

Caracol Televisión S.A. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las bases, premios, términos y condiciones generales de este concurso; con el compromiso de comunicar y publicitar las nuevas bases y condiciones, con la suficiente antelación, de tal forma que puedan darse a conocer a los participantes las nuevas condiciones.

Caracol Televisión S.A.se reserva el derecho de cancelación o suspensión del Concurso cuando por razones de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otro motivo ajeno a su voluntad, sea imposible su realización o continuidad.

Caracol Televisión S.A., no se hace responsable por: (i) las caídas de la página y/o la falla en el suministro del servicio de internet de la página web: http://www.caracoltv.com (en adelante el “Portal”), quedando exoneradas por cualquier tipo de daños y perjuicios causados debido a la no disponibilidad y/o interrupción en el mismo, ocasionados por fallas o no disponibilidad de las redes y operaciones de telecomunicaciones utilizados para soportar la página; (ii) por los daños y perjuicios causados por virus informáticos, troyanos, código malicioso o cualesquiera otros físicos o lógicos causados a los sistemas de los participantes; (iii) por los daños o perjuicios ocasionados por suplantaciones de personalidad, fraudes o cualquier utilización indebida de la página por parte de los participantes; (iv) la información suministrada por los participantes; (v) errores mecanográficos y/o tipográficos que aparezcan en el contenido del Portal, o aquellos en que puedan incurrir los usuarios en el manejo de comandos al momento de participar en los juegos y concursos de la página; (vi) por cualquier retraso o pérdida en la entrega de los mensajes que sea producto de interrupciones técnicas, congestión de la red, fallas de la red y cualquier otra razón, ya que la recepción de los mensajes y su conteo dependen de los operadores móviles; (vii) Caracol no acepta responsabilidad por inscripciones tardías, perdidas, incompletas, incorrectas, incorrectamente presentadas, demoradas, ilegibles, corruptas o mal dirigidas o información provista por un Participante ya sea debido a un error, omisión, alteración, intervención, borrado, hurto, destrucción, transmisión interrumpida, error de comunicación, ataque de virus, invasión de data no autorizada, corrupción de data, falla de software o hardware o cualquier otra causa.

Autorización de datos personales: Al inscribirse en este Concurso los participantes autorizan en forma previa y expresa a Caracol a la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de sus datos personales los cuales se solicitan al momento de realizar la inscripción. La autorización otorgada para el tratamiento de los datos personales se utilizará para los siguientes fines: i) Facilitar su participación en este Concurso; (i) Facilitar la correcta ejecución de las compras y los servicios contratados; (ii) Realizar estudios estadísticos que permitan diseñar mejoras en los servicios prestados; (iii) Gestionar tareas básicas de administración; (iv) Informar por cualquier medio, las promociones, novedades, productos y servicios actuales y futuros relacionados con los eventos, concursos, actividades de promoción y otras finalidades comerciales directa o indirectamente relacionadas con la actividad propia de Caracol Televisión S.A. y/o promociones, novedades, productos y servicios promovidos directamente por los aliados estratégicos de Caracol Televisión S.A. que les generen valores agregados a los usuarios y/o clientes; (v) Envío de material publicitario relacionado con los productos y servicios de Caracol Televisión S.A., sus autorizadas, cesionarias, licenciatarias, filiales y/o subordinadas; (vi) Darle cumplimiento a las obligaciones contractuales y/o legales que Caracol Televisión S.A., tenga con sus clientes, empleados, proveedores, autorizadas, cesionarias, licenciatarias, filiales y/o subordinadas, así como con las autoridades judiciales o administrativas; (vii) Analizar y medir la calidad de los productos y servicios ofrecidos por Caracol Televisión S.A., sus autorizadas, cesionarias, licenciatarias, filiales y/o subordinadas; (viii) Ser utilizados por Caracol Televisión S.A. en el giro ordinario de sus negocios; (ix) Recoger opinión sobre temas expuestos en los portales web de su propiedad o en los diferentes medios; (x) Diseñar mejoras a productos, proceso, servicios, crear nuevos productos y servicios; (xi) Utilizar la información para la preparación, participación y desarrollo de concursos; (xii) Transferir a terceros países la información proporcionada.

Con el otorgamiento de la autorización, los participantes aceptan que tendrán derecho a: conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de ésta autorización, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a sus datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los mismos, a revocar ésta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

Al participar, los participantes así mismo, que reconocen y aceptan que para efectos de realizar consultas y reclamos y en general ejercer sus derechos, se pueden dirigir a la dirección de correo electrónico: datospersonales@caracoltv.com.co, o por medio escrito a la dirección en Bogotá D.C., Calle 103 # 69B – 43 dirigido al área de Control de Gestión, o al teléfono 6430430 Ext. 1383.

La Política de Tratamiento de la Información podrá ser consultada en la página web: www.caracoltv.com.

Los participantes y/o ganadores, al momento de participar en el Concurso por cualquiera de los medios y mecanismos previstos en los presentes términos y condiciones, consienten automáticamente en la utilización, publicación y reproducción, sin limitación o restricción alguna, por parte de Caracol Televisión S.A., de su imagen, nombre y cualquier material publicado en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido Internet o cualquier medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos y sin obligación alguna para Caracol Televisión de pagar o remunerar en forma alguna a los participantes y/o ganadores del Concurso por este hecho.