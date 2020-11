Caracol Televisión participará en American Film Market 2020

Este año AFM (American Film Market) le apostó a la interacción virtual con más de 1500 compradores y 300 expositores de todo el mundo, del 9 al 13 de noviembre, quienes establecerán contactos para adquisición de películas en un intento por reavivar el sector fuertemente golpeado por la crisis sanitaria global.

El evento de la industria cinematográfica ha reservado un total de 80 sesiones en vivo con ponentes de 70 naciones, e incluye múltiples conferencias, paneles, talleres y proyecciones a través de la plataforma digital Shift72.

Fundado en 1981, el American Film Market constituye un mercado para el negocio del cine, donde a diferencia de un festival competitivo, los acuerdos de producción y distribución resulta el foco principal e impulsan el futuro de la industria fílmica.

Por eso entre toda la agenda del festival, Caracol Televisión participará en el panel 'Everything you Imagine in one country: Colombia' (Todo lo que imaginas en un solo país: Colombia). Catalina Porto, gerente de producción ejecutiva, será la encargada de estar en este espacio que pretende dar a conocer las diversas ventajas de filmar en Colombia.

Variedad de ubicaciones, equipos y tecnología de última generación, incentivos fiscales y cash back, son algunos de los temas que han puesto la mira de la industria audiovisual mundial en Colombia.

Publicidad

Por otro lado, el evento promoverá alianzas con reconocidas instituciones fílmicas como el British Film Institute, la Asociación Nacional de Productores Latinos Independientes, y The Winston Baker, que respaldan la colaboración para afrontar las consecuencias de la pandemia.