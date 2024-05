Aurora regresa en concierto a Bogotá: conoce aquí la fecha y el lugar

Aurora, la nueva joya del pop noruego que canta sobre fantasías de la naturaleza, introspección centennial y la crisis climática vuelve a nuestro país con un único concierto el 6 de noviembre en la Gran Carpa Bogotá, en el marco de su gira 'What Happened to the Earth? Part 3'.

Luego de deslumbrar con su debut en el Festival Estéreo Picnic 2023, la joven cantante hará un recorrido por sus mejores éxitos para deleitar a todos sus seguidores.

“Latinoamérica es muy diferente de donde yo vengo, la gente es más abierta con sus emociones y es más agradecida, muestra más amor y es un poco más expresiva y colorida”, contó la cantante durante su única visita a Bogotá en abril de 2023. El sonido alegórico y cargado de synth pop de Aurora volverá a resonar y sus fieles seguidores estarán ahí para regalarle amor, emociones y color.

'Runaway', 'Into the Unknown', 'Cure for Me' y el hit en español de 'Frozen 2' titulado 'Mucho más allá' se escucharán con fuerza en la Gran Carpa Bogotá en el único concierto de Aurora en Colombia. Compra tus entradas desde 29 de mayo a través de ETicket.co

Aurora se encuentra de gira por Europa, pasará por Latinoamérica y luego cerrará su gira con más de 10 fechas en Estados Unidos.