Estos son los lanzamientos musicales de la semana

Te presentamos una lista con los lanzamientos musicales más importantes de la semana.

Ed Sheeran se une con Paulo Londra & Dave en el vídeo de "Nothing On You"

Este nuevo lanzamiento es parte del álbum "No.6 Collaborations Project", un álbum de duetos en el cual están incluidos los artistas favoritos de Ed, 15 canciones y 22 colaboradores que incluyen entre otros a Bruno Mars, Cardi B, Camila Cabello, Khalid, Eminem, Travis Scott, Justin Bieber, Stormzy y muchos más. Esta producción es también un testimonio del innegable talento y habilidad ilimitada de Sheeran como escritor, músico y, por supuesto, colaborador.

Maluma une fuerzas con Sech en "Instinto natural"

"Me da miedo perderte, aunque la cague quiero verte; ojalá que tengas suerte (Tengas suerte), ojalá fuera más fuerte, yeh"

Maejor lanza su sencillo "I Love You" junto a Greeicy

Para celebrar el lanzamiento se instaló un “muro de amor” en Boxpark en Shoreditch (Londres), donde miles de transeúntes escribieron mensajes amorosos para sus seres queridos.

Esta colaboración hace que dos de las estrellas pop más emocionantes de la industria musical actual se unan, dejando ver el brillante futuro del pop y su influencia en la cultura global.

Camilo lanza su segundo sencillo "Tutu" junto a Pedro Capo

"Es una canción que no solo celebra el amor, sino también la diversidad: "Seas como seas, vales por tu autenticidad. No hay nadie como "tu tu". Al terminar de componer el tema, Camilo, gran admirador del trabajo de Pedro Capó, decidió compartirlo con él y el resto de la historia ya está plasmada en esta aventura musical que cautivará a todo aquel que la escuche.

"He sido fan de Camilo y su propuesta desde que conocí su trabajo. Ser parte de Tutu me trae una alegría particular porque es una de esas canciones que cargan magia. Me hace muy feliz traer dulzura y amor del bonito a la mesa de la mano de mi talentosísimo amigo Camilo", comenta Pedro Capó.

Por su parte Camilo expresó "Pedro ha sido un referente para mí desde hace muchísimos años. Compartir con él en Tutu es una prueba de que soñar en grande vale la pena".

Martina La Peligrosa presenta "Volvimos" junto a Chyno Miranda

"Volvimos" la describe Martina como una historia de la vida real de mucha gente, pues, según ella, todos pasamos por la etapa en la que tenemos relaciones en las que vamos y venimos. "Algunos pueden decir que son relaciones tóxicas, otros lo pueden ver como muchas oportunidades sin sentido, y bueno, finalmente yo creo que lo más importante es cómo uno se sienta en esa relación, sin importar lo que la gente opine al respecto", dice Martina.

El video fue dirigido por Ivan Peña y fue grabado en Miami, EE.UU.. En lo que queda del año, se viene mucha más música de Martina, quien espera abrir muchas puertas en otros lugares del mundo con esta canción.

Manuel Medrado regresa con "Buena"

"Buena" es una invitación a romper las barreras de la comunicación con la persona que te gusta, una invitación para sentirnos sexys y seguros con nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro trabajo y nuestro entorno.



"Todas nuestras emociones y nuestros días son diferentes y quería expresar esto en mi música, es una forma de mostrarle al público la versatilidad que hay dentro de mi como cantautor y artista", afirma Medrano sobre su nuevo lanzamiento.

Nacho lanza "La vida es una sola" junto a Tito el Bambino

Bajo la producción de Nacho, Tito El Bambino, Ricky Peña y Alcover, "La vida es una sola" está salpicado de diferentes ritmos como el dembow, el reggaetón y el pop, teniendo al urbano como hilo conductor en la que la letra nos habla de amor, y de lo importante que es valorar el hoy, el ahora, con esos amores que nunca queremos perder, una especie de manual del buen querer.

La súper banda Zultán debuta con un single para romper las barreras desde el inicio

Zultán es una banda de indie electro de Barranquilla conformada por integrantes de tres bandas colombianas: Los de Adentro, 69 Nombres y Rocksito.

"Consecuencias"

Alea Cosme lanza "Ou Pas"

Un track que nos lleva por un universo místico lleno de melodías exquisitas que baila entre los mejores sonidos de House, Bass House y Electrónica. Bajo unos paisajes sonoros elevados Alea Cosme es una de esas Dj´s que es capaz de llevarlo a uno por un viaje de sonidos envolventes y de paso transportarlo a un universo lleno de tranquilidad y colores musicales. A esto se le une la sutil voz de la misma Alea (quien habla dentro del track) la cual que penetra en los oídos como un susurro de calma, y nos invita de forma sutil y sexy a pasar el rato junto a ella, ya sea aquí o en otro lugar. Cierre los ojos y déjese llevar por la explosión psicodélica y deliciosa de cada uno de los sonidos de Alea Cosme.

