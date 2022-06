Es una realidad: el blues de Amy Winehouse llega con su película biográfica

Amy Winehouse sigue latiendo en los corazones de todos sus fans, amigos y familia. La intérprete de 'You know I'm No Good' falleció el 23 de julio del 2011 a sus 27 años por intoxicación etílica. Su vida estuvo marcada por los excesos del alcohol y las drogas que la llevaron a tener escándalos uno tras otro, pero más allá de su controvertida vida, Amy, trascendió con su innegable forma de hacer música y su voz grave que, a una década de su partida, continúa sonando más que nunca.

Amy Winehouse nació el 14 de septiembre de 1983 en Reino Unido Foto: GettyImages

Ahora la familia de la solista ha confirmado que firmaron un contrato multimillonario para realizar la película biográfica de la artista. Según el tabloide internacional 'The Sun' la directora de dicho filme sería Alison Owen, con guión de Geoff Deane.

El padre de la Diva del Soul Rock, Mitch Winehouse, estará presente en la construcción de la narrativa de la vida de su hija. El también cantante descartó rotundamente: "No va a ser Lady Gaga, ella no habla nuestro tipo de inglés. No me importaría apostar que será una desconocida y joven actriz inglesa que se parezca un poco a Amy", indicó. Se espera que el próximo año inicien rodaje de la tan esperada biopic.

Asimismo, el padre de Amy atacó en su momento el documental de Asif Kapadia, llamado 'Amy' y realizado en el 2015 porque, según él, retrataba una mala relación con su hija, algo que Mitch siempre ha negado. "Tendremos una encantadora película, un encantador show de Broadway a la vuelta, y así es como mostraremos nuestro lado, retratando a Amy de la manera en que ella era", reveló el artista en el podcast The Morning After.

Amy Winehouse fue una gran cantante, compositora e intérprete de sonidos como jazz y soul, por medio de sus letras expresaba sus más profundos sentimientos. Fue nominada en seis categorías a los Premios Grammy por su álbum 'Back to Black', de los cuales ganó cinco en la misma noche. Después de su muerte este álbum se convirtió en el más vendido del siglo XXI.