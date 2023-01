Amy Winehouse: su vida y obra en fotos tras nueve años de su muerte

Foto: Getty Images

Se cumplen nueve años de la muerte de la cantante británica Amy Winehouse. La compositora conocida por una vida polémica y grandes éxitos como ‘Back to Black’, ‘Rehab’, ‘You Know I'm No Good’ y ‘Valerie’ fue encontrada muerta el 23 de julio de 2011, a los 27 años de edad, tras sufrir una intoxicación etílica.

La compositora que mezclaba en sus canciones géneros como el jazz, R&B, soul y ska, vivirá siempre en la memoria de sus fanáticos quienes la recuerdan por su estilo característico donde resaltaban sus tatuajes y peinados, así como su potente voz con la cual se ganó el respeto de la crítica y el éxito comercial de sus discos.

En el aniversario de su muerte recordamos algunos de los momentos más importantes en la vida de la cantante:

Winehouse nació el 14 de septiembre de 1983, en Londres, en el seno de una familia judía. De su padre heredó el gusto por el jazz.

En su adolescencia asistió a la reconocida Escuela de Teatro de Sylvia Young, de la cual sería expulsada por su comportamiento.

En el 2003 presentó su álbum debut, titulado ‘Frank’, nombre que escogió debido a su admiración al músico estadounidense Frank Sinatra. El trabajo discográfico obtuvo el disco de platino en el Reino Unido.

‘Back to Black’, fue el segundo álbum de la cantante, que lanzó el 2006 y con el cual logró el éxito internacional.

El diseñador alemán Karl Lagerfeld se inspiró en el icónico estilo de la cantante para sus creaciones. Su peinado y delineador dramático siempre serán recordados por los seguidores de la artista.