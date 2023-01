El doble de Vin Diesel se encuentra en coma tras sufrir una caída en un set de grabación

La noticia fue confirmada por Tilly Powell, novia del doble de Vin Diesel, Joe Watts, quien por medio de una publicación en Facebook señaló que se siente devastada.

"Joe sufrió una lesión grave en la cabeza y se encuentra en un estado de coma inducido", comento Tilly.

La mujer aseveró que su pareja se encuentra estable pero que estará bajo la supervisión de los médicos.

Según un diario internacional, el actor de las escenas de riesgo sufrió una caída de nueve metros de altura debido a que un cable de seguridad de rompió ocasionándole un fuerte golpe en la cabeza.

El accidente ocurrió el pasado lunes 22 de julio en las horas de la tarde durante el rodaje de la película "Rápido y Furioso" en los estudios de grabación de la Warner Bross en Reino Unido.

Inmediatamente, la jornada de grabación se suspendió y Joe fue trasladado al centro médico Royal London Hospital.

"El acróbata cayó de una altura de nueve metros, quizás un poco más. Vin Diesel apareció unos segundos después. Se le veía gris, estaba totalmente en shock y conteniendo las lágrimas. Él vio lo que ocurrió", señaló un diario británico The Sun

La escena consistía en que Joe saltara desde un balcón y después quedara sujeto por un cable de seguridad que lo bajaría lentamente, no obstante, esa cuerda fue la que se quebró y le ocasionó el accidente.

"Se suponía que quedaría colgando debajo del balcón gracias al cable, y después lo bajarían despacio hasta el piso, pero cayó al suelo y aterrizó sobre su cabeza", explicó una fuente.

Cabe recordar que Joe Watts ha trabajado como doble en escenas de riesgo en "Juego de Tronos", "Spider Man Far From Home", "Johnny English", entre otras y hasta el momento, la Warner Bros ni el actor Vin Diesel no se ha pronunciado al respecto.

