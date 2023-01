Efemérides 20 de agosto: Demi Lovato cumple 27 años

1992 – Nacimiento de Demi Lovato

En un día como hoy la actriz y cantante Demetria Devonne Lovato, conocida como Demi Lovato, es una de las fundadoras del sello discográfico Safehouse Records e inicio su carrera desde que era una niña en la serie ‘Barney y sus amigos’ y en el año 2008 recibió su recordado papel como Mitchie Torres en la película ‘Camp Rock’ de Disney Channel.

Publicidad

Desde que firmó con Hollywood Records, lanzó su primer álbum de estudio Don"t Forget (2008) y le siguieron cinco álbumes más: Here We Go Again (2009), Unbroken (2011), Demi (2013), Confident (2015) y Tell Me You Love Me (2017) y ha obtenido varias entradas en la lista Billboard Hot 100 y recibido varios galardones.

La artista pop, quien interpreta "Échame la culpa", ha sido reconocida por su lucha con el trastorno bipolar, la adicción, el trastorno alimentario y autolesiones, las cuales ha manifestado públicamente desde el año 2010 y por lo cual lanzó el libro ‘Staying Strong: 365 Days a Year’ (2013) y un documental de YouTube sobre su vida y carrera titulado Demi Lovato: ‘Simply Complicated’ (2017).

1973 – The Rolling Stones publica ‘Angie’

Publicidad

La balada con guitarra acústica que describe el fin de un romance se convirtió en una de las canciones emblemáticas de la banda británica de rock la cual esta dentro del disco ‘Goats head soup’ y fue número uno en USA, Canadá, Holanda, Noruega y Suiza y top5 en el Reino Unido.

Fue escrita por el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, y aunque hay muchas versiones acerca del origen de la canción, Richards cuenta y aclara su origen “Yo estaba en una clínica en Suiza desintoxicándome y Anita un poco más abajo, en la misma calle, trayendo al mundo a nuestra hija Angela. Una vez que pasó el trauma habitual de los primeros días, agarré una guitarra que tenía por ahí y escribí "Angie" sentado en la cama en una tarde, porque por fin podía mover los dedos otra vez y ponerlos donde se suponía que iban y ya no sentía que me cagaba encima en la cama, ni me subía por las paredes, ni estaba frenético... Así que empezé a cantar "Angie, Angie". No era sobre nadie en particular, no era más que un nombre, podía haber sido "ooooh, Diana". De hecho, no sabía que mi hija se iba a llamar Angela cuando la compuse. Entonces no se sabía el sexo del bebé hasta que nacía; lo que, es más, Anita le puso Dandelion... Le cayó Angela de segundo porque nació en un hospital católico donde insistieron en que se le añadiera un nombre "como Dios manda". En cuanto creció, la propia Angela dijo que no la llamáramos Dandy en la vida"

Publicidad

1979 – Bob Dylan Publica el disco ‘Slow train coming’

Publicidad

En español ‘Lento tren llegando’, es su decimonoveno álbum musical de estudio y fue el primer trabajo de Dylan tras su vinculación con la iglesia evangélica Vineyard Church y su conversión al cristianismo.

El álbum alcanzó la segunda posición en la lista de discos más vendidos del Reino Unido y la tercera en la lista estadounidense Billboard 200, países donde fue certificado como disco de platino y disco de oro por la RIAA y por la BPI respectivamente. También, su sencillo ‘Gotta Serve Somebody’ ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal de rock masculina en la 22ª gala de los premios.

Publicidad

Mira también: