Don Tetto realizará conversatorio de cómo cumplir los sueños con trabajo y disciplina

Con una inversión de más de $90 millones, una nueva generación de jóvenes de la Fundación Solidaridad Por Colombia recibirá las Becas Diana Turbay, un valioso apoyo económico que les permite acceder o continuar, en el primer semestre del 2018, a estudios de formación superior.

La ceremonia de entrega se realizará el lunes 16 de abril y contará con la presencia de Don Tetto , grupo que será protagonista del conversatorio 'Modelo musical de 15 años con consciencia social'.

Becas Diana Turbay es un programa social de la Fundación Solidaridad por Colombia, que beneficiará en esta oportunidad a 111 jóvenes de Bogotá. De ellos, 86 son estudiantes antiguos que cumplieron con tener un promedio mínimo de 3.5 en el semestre anterior, y 25 alumnos nuevos que acceden por primera vez al programa de estudios técnicos, tecnológicos y universitarios.

Los becados en el primer semestre del 2018 son estudiantes de diversos programas académicos, como Derecho, Medicina, Arquitectura, Filosofía, Mercadeo, Contaduría, Economía y Geología, entre otras, quienes pertenecen a distintas universidades como la Nacional, Libre, Central, Los Libertadores, Colegio Mayor de Cundinamarca, Politécnico Grancolombiano, Católica de Colombia, Minuto de Dios y Autónoma de Colombia, por nombrar a algunas de ellas.

María Carolina Hoyos Turbay, presidenta de la Fundación, conducirá el conversatorio con Diego Pulecio, Carlos Leongómez, Jaime Valderrama y Jaime Medina, los integrantes de Don Tetto, agrupación con alto sentido social y humano que quiere transmitir un mensaje que ha marcado el éxito de la banda que hoy se consolida como un referente de la música nacional, en el que los sueños se logran con trabajo y disciplina.

