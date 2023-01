Diez datos que debes saber de The Strokes antes de su show en Estéreo Picnic 2017

¡Por fin! Los neoyorquinos pisarán por primera vez, en formato banda, suelo colombiano y lo harán en el marco de la octava edición del Festival Estéreo Picnic 2017.

Casi tres generaciones celebrarán que The Strokes, el grupo que nos devolvió la fe en el rock n" roll durante la década del 2000 y que hoy nos hace querer seguir renovando votos, viene a Colombia.

La media noche de ese viernes 24 de marzo será recordada por décadas como el encuentro final de los creyentes del rock n roll, aquellos que han sobrevivido el nuevo milenio bajo los efectos de los himnos que Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond, Jr., Fabrizio Moretti y Nikolai Fraiture han construido por casi dos décadas.

Antes de su presentación en Bogotá realizamos una lista con algunos de los datos más curiosos de la banda y de sus integrantes. ¡Disfrútalos!

1. Faith de George Michael fue el primer disco que se compró, pero un día su padrastro le regaló un álbum de The Doors. Después de escucharlo Julian supo que deseaba dedicarse a la música.

2. Tras el lanzamiento de su aclamado álbum debut "Is This It" en 2001, muchos críticos nombraron al grupo como "Los Salvadores del Rock".

3. La banda guarda varias curiosidades en los apellidos de sus integrantes. Una de ellas son la multitud de nacionalidades que se encuentran entre sus ascendencias: España, Dinamarca, Francia, Rusia, Túnez, Brasil, Italia, Argentina, Inglaterra (Gibraltar).

4. Julian Casablancas es hijo de Joel Casablancas, fundador de Elite Model Management, una agencia que patrocina a famosas como Heidi Klum y Cameron Díaz. Su mamá fue Miss Dinamarca hace muchos años.

5. Fabrizio Moretti -baterista- tiene una banda con dos de los integrantes del grupo brasilero Los Hermanos en la que toca la guitarra. Se llama Little Joy.

6. Albert Hammond Jr es el hijo del famoso cantante inglés de los 70"s, Albert Hammond.

7. Julian Casablancas empezó a escribir canciones a los 14 años.

8. Todos los integrantes se conocieron en distintas escuelas: Casablancas y Nikolai Fraiture, el bajista, se conocen desde que iban al jardín de niños, mientras que coincidió con el guitarrista Hammond Jr. en el internado suizo en el que ambos estudiaron. Al volver a Nueva York, ingresó a la Dwight School de Manhattan donde se encontró con Fabrizio Moretti y Nick Valensi.

9. Julian obtuvo una beca en el Five Towns College de Long Island al escribir una pequeña pieza de música clásica.

10. Los trabajos de los Strokes antes de la fama eran: Julian, mesero; Albert, asistente de una tienda de discos; Nikolai, en una tienda de alquiler de videos; Fabrizio, en la universidad de Nueva York; y Nick también era mesero.

