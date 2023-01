Sueño cumplido: The Strokes se presentó en Estéreo Picnic y todos fuimos por siempre felices

El segundo round del Estéreo Picnic 2017 fue histórico. Sonidos indie, rock, folk, electrónica, reggae y hip hop se apoderaron de las tres tarimas del festival durante una jornada donde, si bien no llovió en la tarde, los estragos de la mañana se sintieron en el terreno de la 222.

Los representantes nacionales demostraron su jerarquía en el escenario y con propuestas sólidas, creativas y enérgicas se ganaron con creces cada uno de los aplausos y las ovaciones de los asistentes. Árbol de Ojos, Los Makenzy, Zalama Crew y CocóNonó confirmaron el buen momento por el que pasa la música colombiana en la actualidad.

Por otra parte, las internacionales Silversun Pickups, Vance Joy, Two Door Cinema Club, Flume, Rawayana y Claptone realizaron shows emotivos, virtuosos, compactos e hipnóticos.

Cuando se creía que ya se había visto todo y que era hora de ir a descansar aterrizó, directamente desde Nueva York, The Strokes. Sin duda, los esperados del picnic, los que hicieron comprar la entrada sin importar el precio y uno de los grupos que inspiraron el festival. 17 canciones hicieron parte de su repertorio, entre ellas las clásicas "Reptilia", "Is This It", "Last Nite", "Someday" y "Hard To Explain". Camisetas, gorras, botones, pulseras y más accesorios con el nombre de la banda fueron parte de las muestras de cariño expresadas por los asistentes para Julian, Nick, Albert, Nicolai y Fabrizio. ¡Sueño cumplido, felicidad total!

Por Diego Báez .

