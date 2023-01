‘Despacito’ se alza como el video más visto en la historia de Youtube

"Despacito", el megahit totalmente en español de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, se convirtió este viernes en el video más visto de la historia en Youtube, superando los 2.995 millones de visitas.

El video del pegadizo reguetón filmado en el barrio popular de La Perla en San Juan, Puerto Rico, lanzado hace apenas siete meses, dejó atrás a "See you again", del rapero estadounidense Wiz Khalifa y Charlie Puth, con 2.993 millones de visitas.

Daddy Yankee dijo al sitio web de la revista Billboard este viernes que se sentía feliz y deslumbrado por haber quebrado el récord con su canción.

"Romper el récord es apabullante, y estoy feliz de seguir inspirando a otros para que hagan lo mismo", indicó el cantante y compositor.

"Reconozco la influencia que tiene la plataforma. La industria de la música ha cambiado. Las reglas de la música han cambiado", afirmó.

"Despacito" ya fue declarado en julio como el tema más reproducido en "streaming" de la historia, con más de 4.600 millones de reproducciones de su versión original y remix en las plataformas de internet, entre ellas YouTube y Spotify.

Nuevo récord: 'Despacito' es la canción más reproducida en streaming de la historia

"Despacito", un tema plagado de sobrentendidos sexuales, se convirtió en viral poco después de su lanzamiento en enero y llegó a un todavía mayor público en abril cuando la estrella canadiense del pop Justin Bieber apareció en un remix.

La pegadiza canción desplaza del ranking del "streaming" a "Sorry", del propio Bieber, que contabilizaba a mediados de julio 4.380 millones de reproducciones, según Universal.

"Despacito" ha liderado durante 12 semanas las listas de éxitos estadounidenses, convirtiéndose en la primera canción en español en alcanzar el número uno desde la "Macarena" en 1996.

La canción y el video dirigido por Carlos Pérez han provocado incluso la llegada de muchos turistas extranjeros al barrio de La Perla, uno de los más pobres de San Juan.

Los turistas se pasean ahora por sus caminitos y casas de colores tratando de identificar imágenes del video, como las rocas frente al mar donde Fonsi canta el estribillo o el malecón que recorre la ex Miss Universo Zuleyka Rivera.

Por: AFP