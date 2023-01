Un tiburón prehistórico se apodera de la taquilla con "The Meg"

La taquilla norteamericana fue asaltada ferozmente por el thriller de tiburones "The Meg" el fin de semana, según datos definitivos de la industria divulgados el lunes, al alcanzar el primer puesto con más del doble de las ganancias que su competidora más cercana.

La adaptación de los estudios Warner Bros. del libro "Meg: A Novel of Deep Terror", de Steve Alten (1997) recaudó 45,4 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá.

Los espectadores corrieron a ver a la estrella británica Jason Statham interpretando el papel de un buzo de rescate que intenta salvar a científicos -a bordo de un submarino en las profundidades- del voraz ataque de un tiburón prehistórico.

El segundo lugar fue para "Mission: Impossible-Fallout", de Paramount, con el astro Tom Cruise, que se hizo con ganancias de 19,4 millones de dólares que le pusieron fin a una carrera de dos semanas al frente de la taquilla, según el sitio especializado Exhibitor Relations.

"Fallout", la sexta edición repleta de peripecias de la popular franquicia "M: I", ve a Cruise hacer sus propias acrobacias explosivas, transmitiendo el vértigo al público, y con ello se ha embolsado 161,3 millones de dólares en tres semanas en cines norteamericanos.

En tercer lugar está el híbrido animado en vivo de los estudios Disney, "Christopher Robin", quien ya adulto se reúne con el oso Winnie the Pooh y sus amigos. Este fin de semana registró una venta de entradas de 13 millones de dólares.

Mientras tanto, a pesar de la mala recepción por parte de los críticos, "Slender Man", de los estudios Sony, ocupó el cuarto lugar con 11,4 millones.

La historia de terror sobrenatural sigue a un grupo de amigos que, cautivados por historias en línea sobre el misterioso Slender Man, intentar demostrar que realmente no existe, solo que uno de ellos se pierde.

La quinta ubicación fue para "BlacKkKnsman", de Spike Lee, que facturó 10,8 millones de dólares.

Protagonizada por John David Washington- el hijo del veterano estelar Denzel Washington- cuenta la historia real del detective negro Ron Stallworth, quien en 1970 en Colorado, propuso infiltrarse en la rama local del grupo supremacista blanco Ku Klux Klan.

Completan la lista de las primeras 10 del ránking de taquilla:

"The Spy Who Dumped Me" (6,5 millones)

"Mamma Mia! Here We Go Again"(5,9 millones)

"The Equalizer 2"(5,4 millones)

"Hotel Transylvania 3: Summer Vacation" (5,2 millones)

"Ant-Man and the Wasp" (4,1 millones)

Por: AFP

