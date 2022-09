Sobre una avioneta y con una peligrosa maniobra, Tom Cruise anunció un trailer de 'Misión Imposible'

A sus 60 años, Tom Cruise sigue demostrando por qué es uno de los actores más importantes de Hollywood debido a la entrega y el compromiso que tiene con cada uno de los proyectos en los que se involucra, pues es bien conocido que en las películas de acción en las que ha participado le gusta ser él mismo quien realice las escenas de riesgo en las que puede estar involucrado.

Todo esto ha hecho que sus seguidores sientan una gran admiración y le den un valor extra a su trabajo, ya que son conscientes de alguna manera del esfuerzo que hay detrás de las escenas que están viendo. Así mismo, les genera bastante sorpresa el hecho de que el actor prefiera ejecutar dichas maniobras a hacer uso de efectos especiales.

Definitivamente, 'Misión Imposible' es una de las películas que más representan al actor, pues gracias a esta tiene un mayor reconocimiento a nivel mundial, por lo que siempre busca anunciar cada una de sus entregas por todo lo alto.

Así mismo, esta cinta se encarga de demostrarle a los espectadores que siempre habrá una escena cada vez más complicada y llena de acción con la que Tom Cruise se va a ir superando a sí mismo y lo dará todo en la pantalla grande.

Con la intención de anunciar el trailer de 'Misión Imposible: Sentencia de Muerte - parte 1' en el CinemaCon de Las Vegas, el también productor invitó a los fanáticos de este largometraje a que no se perdieran esta cinta en cines, sin embargo, lo que llamó la atención sobre este hecho fue que mientras daba a conocer esta noticia, él se encontraba sobre una avioneta en movimiento, mientras era posible ver una cámara en la aeronave que estaba apuntando hacia él.

No obstante, lo más sorprendente no quedó en solo verlo sobre la avioneta, siendo notoria la fuerza que tenía el viento durante ese momento, sino el cierre del video en el que la aeronave da un giro de 90° grados mientras él sigue aferrado a ella con una impactante tranquilidad.

"Por eso no hay otro como él y por eso le adoramos", "Visto el video de Tom Cruise, creo que es hora de asimilar que este actor no morirá de viejo", "No puedo creer que Tom Cruise va a salvar el cine", "Un día cualquiera en la vida de Tom Cruise", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

