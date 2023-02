Se conoció un nuevo avance de 'La Sirenita' con pistas sobre la aparición de Úrsula

Sin lugar a dudas, una de las películas más esperadas de este 2023 es 'La Sirenita' , el live action que ha causado todo tipo de comentarios en redes sociales desde que se publicó el primer avance, que mostraba a la reconocida actriz Halle Bailey encarnando a la hija del mismísimo Rey Tritón en la cinta.

Desde entonces muchos fanáticos de las películas de Disney han querido saber cómo será la producción, pues a diferencia de otras adaptaciones a la imagen real, este filme tiene un reto bastante grande y es que la historia se sitúa en el fondo del mar, por lo que la ambientación, el vestuario y el maquillaje llaman la atención de los cinéfilos.

Recientemente, la actriz volvió a generar furor en su cuenta oficial de Instagram al postear un nuevo avance. En las imágenes se logra ver a Ariel nadando en las profundidades del océano, cantando, bailando, acercándose a la superficie y hasta teniendo un tierno momento junto al Príncipe Eric.

"Estoy muy emocionada de continuar la celebración de #Disney100 con este nuevo look en #TheLittleMermaid ¡Solo 100 días hasta que llegue a los cines!", comentó Bailey.

Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención de los usuarios es que al final del clip se logra percibir la primera aparición de Úrsula, la villana de la historia, quien emite unas risas un poco aterradoras. Aunque su imagen no aparece en pantalla, muchos quedaron con ansias de conocer más detalles sobre la película.

'La Sirenita' se estrenará el 26 de mayo en Estados Unidos y contará con la participación de grandes actores dentro de su elenco como Jonah Hauer- King, Rob Marshall, Emily Coates, Jessica Alexander, entre otros intérpretes.

La publicación ya recoge más de 9 millones de reproducciones, casi 900 mil 'me gusta' y miles de comentarios dentro de los que se destacan: "como si no supiéramos lo grande que es esto", "no puedo esperar más", "´puedo reservar mi boleto ahora... porque sé que probablemente se agotarán las entradas cuando llegue el primer tráiler", "Disney necesita quitarle dos ceros a los días y ponerla en cines ahora mismo", entre otros mensajes.