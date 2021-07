‘Espiral', novena entrega del universo de terror Saw, llega a las salas de cine

Este intenso y visceral tráiler de la novena entrega del universo de terror Saw ha recaudado más de 40 millones de dólares en los países donde se ha estrenado, una cifra significativa para la franquicia de nueve películas que batió el récord de los mil millones de dólares en total.

Este nuevo giro al famoso universo de Saw, un tráiler aún más retorcido donde una nueva ola de crímenes ejecutados bajo el ‘modus operandi’ de horribles trampas mortales, atribuido al extinto asesino Jigsaw, pone nuevamente a la ciudad en vilo.

Ahora, el detective Zeke Banks, interpretado por Chris Rock , tendrá que descubrir el misterio. La cinta cuenta con un reparto integrado por Max Minghella, Marisol Nichols, Zoie Palme y la actuación especial del nominado al Óscar por su papel en ‘Pulp Fiction’ (1994), Samuel L. Jackson.

Darren Lynn Bousman, después de haber estado a la cabeza de cuatro de las películas de Saw (Saw II en el 2005, la más aclamada por los fans; Saw III del 2006, la más taquillera de la franquicia y Saw IV en 2007), regresa con ‘Espiral’. Dirige este nuevo capítulo de la saga que, después de 17 años, surge adentrándose un poco en el terreno de los asesinos seriales sin perder su esencia sangrienta.

Publicidad



La tarea la ha hecho de la mano de Josh Stolberg y Pete Goldfinger, creadores de las sádicas trampas de Jigsaw (2017) y del propio productor ejecutivo y protagonista, Chris Rock, quien participó en el desarrollo del guion.

Una película favorita por aquellos que gustan de las historias donde corren litros de sangre y cuerpos destrozados, la saga de Saw se exhibió por primera vez en el Festival de Cine de Sundance, en enero de 2003 y un año más tarde fue distribuida internacionalmente.

La historia de esta franquicia sangrienta comenzó con James Wan y Leigh Whannell, sus creadores. Estudiaron artes audiovisuales en Melbourne. Decidieron reunir todo el dinero que habían ahorrado y rodaron un corto con una de las escenas de la historia.

Más adelante, viajaron a Los Ángeles y consiguieron que la productora Evolution produjera la película, mantuviera a James en la dirección y a Leigh en el guion y actuación. Para la siguiente entrega, invitaron a Darren Lynn Bousman, quien tras presentar la idea de su película, ‘The Desperate’, a varios estudios y ser rechazado por su violenta y sangrienta trama, aceptó convertir su idea en la exitosa, Saw II.

Sus crudas imágenes, acertijos y suspenso psicológico lograron crear una comunidad de seguidores del género gore en el mundo.

Mira el tráiler:

Publicidad

Por: Colprensa