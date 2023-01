La triste historia de desamor protagonizada por Rihanna y Chris Rock

Allá por el año 2016, poco después de separarse de su esposa y madre de sus dos hijas, el humorista Chris Rock acababa de regresar al mercado de solteros tras dos décadas inactivo con ganas de descubrir si su poder de seducción seguía funcionando con el sexo opuesto. El único inconveniente es que una de las primeras mujeres con las que se le ocurrió poner a prueba su encanto fue nada más y nada menos que la mismísima Rihanna, quien sobra decir que se mostró completamente inmune a su elocuencia y sentido del humor.

"Mi divorcio acababa de concluir y estaba en una fiesta, y ahí fue cuando vi a Rihanna. Y no se me ocurrió otra cosa que pensar: 'Bueno, vamos a volver al juego. Voy a acercarme a preguntarle qué tal está', así que fui y le dije: ¿Cómo te va todo Rihanna?", ha recordado el cómico en su nuevo especial para Netflix, 'Chris Rock: Tamborine', sin ocultar su fracaso estrepitoso y la sensación de humillación que le dejó la indiferencia total de la diva de Barbados.

"¿Alguna vez les ha pasado que olvidan lo viejos que son? Pues bien, Rihanna me miró como si fuera una de sus tías. Ni siquiera se dio cuenta de que yo era un espécimen perteneciente al sexo masculino y con pene. ¡Hubiese tenido más posibilidades de acostarme con Aretha Franklin!".

El mencionado especial de Chris Rock está sirviendo para que el también actor se desahogue en clave de humor acerca de algunos de los momentos más humillantes o duros de su vida en los últimos tiempos, incluyendo su separación de Malaak Compton después de serle infiel con otras mujeres.

"Estos últimos años han sido una locura para mí, y no se les ocurra aplaudir a eso a no ser que trabajen como abogados de divorcios. Nadie quiere divorciarse, lo que quieres es tener a alguien que te quiera, a quien puedas aferrarte y con quien compartas un compromiso", ha reconocido la estrella entonando el mea culpa. "Yo no me porté bien, se me subió todo a la cabeza. Creía que porque pagaba las facturas tenía derecho a hacer lo que quisiera, y así no es como funcionan las cosas. Pero yo me creía el mejor", ha admitido.