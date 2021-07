Luis Uribe Córdoba, el colombiano detrás del más reciente éxito de los estudios Pixar

Desde mucho antes de tener la oportunidad de trabajar en la industria del entretenimiento en Estados Unidos, el colombiano Luis Uribe Córdoba tenía un sueño, trabajar en los estudios Pixar.

Ese sueño se cumpliría, aguardaba por él, y desde 2015 hace parte de los estudios que revolucionó la industria de la animación, con una historia que involucra a Lucasfilms, Steve Jobs y transformarse en la propiedad consentida de The Walt Disney .

Estudiante de Diseño industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá y animación en AnimationMentor, por lo que empezó a trabajar en comerciales de televisión y producciones animadas.

Pero antes de su llegada a la casa que creó clásicos animados como ‘Toy Story’ , el colombiano trabajó en producciones como ‘Hop’, ‘Mr. Popper’s y ‘Life of Pi’, largometraje ganadora del Premio Oscar por efectos especiales, para luego hacer lo propio en películas como ‘Las tortugas ninja’ y ‘Jurassic World’.

Con su llegada a Pixar se empezó a destacar en películas como ‘Buscando a Dory’, ‘Increíbles 2’, ‘Onward’, ‘Coco’, ‘Toy Story 4’ y recientemente ‘Soul’ .

Ahora, hizo parte del equipo de trabajo de ‘Luca’, la película que hace pocas semanas se estrenó en la plataforma de Disney+ y que para muchos, es una seria candidata para ser nominada a los premios Oscar.

Luis Uribe Córdoba habló desde Estados Unidos con Colprensa sobre su trabajo en el mundo del cine y el trabajar en las grandes ligas de la animación cinematográfica.

DESDE PIXAR

- ¿Cómo ha visto la aceptación que ha tenido la película ‘Luca’ en la plataforma de Disney+?

Hace mucho tiempo no veía una ola tan grande de reacciones tan positivas a través de las redes sociales, donde se nota que les ha gustado mucho la película, lo cual es una gran alegría y para nosotros es todo un éxito ver todo esto.

Los vemos y los sentimos muy activos, haciendo sus propios dibujos inspirados en lo que vieron en ‘Luca’. Es fascinante ver cómo la gente se inspira en la historia, en los personajes y eso los impulsa para realizar sus propios dibujos.

También están los fanáticos de Pixar que siempre quieren saber más, que desean saber qué pasó con los personajes una vez terminó la película. Se siente muy bien después de haber trabajado más de un año, que tuviera ese éxito con el público.

- ¿Cómo ha sido el trabajo de seguir haciendo cine en medio de la pandemia?

La pandemia empezó cuando estábamos terminando el trabajo con ‘Soul’. Afortunadamente con los sistemas que trabajamos fue simplemente una conexión a internet y empezamos a funcionar bastante bien desde casa. El departamento de sistemas de la oficina logró, en poco tiempo, poder lograr trabajar a distancia pero conectados entre todos. Fueron unas semanas de adaptación y de tener que aumentar la banda de internet, pero todo funcionó sin problemas.

- ¿Y lo malo?

Sin lugar a dudas lo malo, o lo que nos hace mucha falta, es poder reunirnos con la frecuencia en que lo hacíamos antes de la pandemia, hacerlo en persona para poder discutir ideas. Antes, si tenías algún problema ibas a la oficina del lado y contaban con la ayuda de un compañero para poder solucionarlo de la mejor manera y rápidamente, pero ahora, a distancia, toma un poco más de tiempo y es un poco impersonal, pero es cuestión de adaptación y logramos que ninguna producción se detuviera, cumpliendo la mayor parte de los plazos estipulados con anterioridad.

- Dentro de Pixar, ¿cómo ven la proliferación de plataformas de este tipo de contenido?

Al principio, cuando llega algo nuevo, uno no sabe qué impacto tendrá y qué sucederá a futuro con todo, pero creo que al final ha sido buenísimo, pues gracias a las plataformas las oportunidades han aumentado para todos, mucho más trabajo, los equipos han aumentado y fortalecido, porque se requieren de más películas, pero también cortometrajes para las plataformas y la creación de series, lo que le dará la oportunidad a nuevos directores y nuevas voces para contar historias.

Creo que se está gestando una gran cantidad de producciones, con una gran variedad de temáticas, donde se están trabajando en proyectos de animación mucho más realista, otros como ‘Luca’ que es más estilizado el look de la animación. Es bastante positivo para todos, inclusive para nosotros, pues hay tal variedad que puedes escoger en qué quieres trabajar.

Algunos están trabajando en proyectos de películas que pueden durar un año, otros optaron por las series que les tomará mucho más tiempo, o aquellos que se inclinaron por los cortometrajes, que lo podrán hacer en muchos menos meses.

- ¿Y de la plataforma de Disney+?

He recibido muy buenos comentarios sobre el contenido de la plataforma y la ventaja de poder acceder a las nuevas y las históricas producciones de Pixar las veces que quieran, pero me ha causado gran curiosidad el impacto que han generado los documentales que hablan de la historia de Pixar y su forma de trabajar, esa mirada dentro del estudio ha generado un gran interés entre los seguidores.

- ¿Qué enseñanzas le ha dejado sus años haciendo parte de Pixar?

Son muchas las enseñanzas que me han dejado estos años de trabajo en los Estudios Pixar. Yo trabajé en comerciales en Colombia que me sirvió como base para todo lo que me esperaba en Estados Unidos, con unas dinámicas diferentes y un volumen y forma de trabajo distinta.

Lo más importante es la comunidad que existe dentro del departamento de animación, la forma de compartir información y la ayuda entre todos para subir el nivel de las producciones, es algo que en otros estudios donde he trabajado nunca encontré, donde eran mucho más competitivos, mientras que en Pixar es muy chévere tener el apoyo de todo el mundo, desde los más veteranos hasta los principiantes.

Este compañerismo, esas ganas de colaborar y de aportar, es la clave para que el nivel en el estudio siempre esté en aumento, lo que nos compromete siempre a tener ideas más innovadoras y creativas.

Es por todo esto, es que hace tanta falta encontrarse, reunirse con los compañeros y colegas dentro del estudio, porque ya no podemos estar todas las mañanas haciendo la revisión de una escena y la construcción en conjunto es algo único.

- Para usted es un sueño cumplido hacer parte de Pixar, ¿cuál es el siguiente sueño por cumplir?

Es difícil porque si bien se cumplió el sueño de llegar a Pixar, dentro de estos estudios hay un montón de oportunidades de crecimiento que te hacen soñar aún más, que quiero trabajar y creciendo.

También me gusta el tema de dar clases, por lo que el poder guiar a los nuevos en el estudio y tener una posición de coordinar y dirigir equipos de trabajo también dan muchas ganas de seguir aquí.

Tengo muchas conexiones con Colombia, por lo que sería chévere abrir la posibilidad de hacer algo en mi país, quizás volver y desarrollar importantes proyectos allí.

