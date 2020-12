El secuestro de avión jamás resuelto en la historia de EUA: El Misterio de D.B. Cooper

Llega una inmersión en el caso jamás resuelto de D.B. Cooper , un hombre no identificado que en 1971 secuestró un avión 727 y luego, en pleno vuelo, saltó en paracaídas llevándose $ 200.000 millones de dólares y desapareciendo sin dejar rastro alguno.

Dirigido por el realizador nominado al Emmy® John Dower (“Thrilla in Manila”, “My Scientology Movie”) y respladado por la casa HBO, El Misterio de D.B. Cooper cuenta la historia de cuatro personas cuyas familias y amigos están seguros que son el misterioso hombre que secuestró el Boeing 727 que despegó desde Portland, Oregon, y cambió la vida de los pasajeros por un rescate de US $200.000 y cuatro paracaídas, saltando desde una altitud de 3.000 metros en algún punto sobre los terrenos agrestes del estado de Washington y desapareciendo para siempre. Casi 50 años después, el caso sigue confundiendo al FBI e inspirando especulaciones ya que se trata del único secuestro de avión no resuelto en la historia de los Estados Unidos.

A partir de una combinación de imágenes de archivo, así como con entrevistas exclusivas con las personas más cercanas al famoso caso y a sus posibles autores, el emocionante documental también muestra cómo este robo inspiró otros secuestros y dio a Cooper un status de “leyenda”. El Misterio de D.B. Cooper presenta un retrato dinámico del fugitivo legendario cuya historia sin paralelos se convirtió en folclore.

El film forma parte de una colección de cinco documentales fascinantes sobre crímenes, carácterizados por ir más allá de los titulares sensacionalistas y explorando el componente humano y todos los aspectos de un crimen zambulléndose en los mundos internos y externos de criminales, víctimas y sobrevivientes. La antología incluye el perfil realizado por el ganador del Oscar® Alex Gibney de una psiquiatra forense pionera que estudió algunos de los asesinos seriales más famosos en 'Loco, no demente' (que se estrenó el 24 de noviembre); una investigación impactante sobre el especialista en fertilidad Dr. Quincy Fortier, de Las Vegas, en 'Complejo de Dios: los bebés de Quincy Fortier' (estreno el 8 de diciembre); la historia aterradora de un intento de asesinato cometido por un religioso manipulador de víboras en 'La serpiente de Alabama' (15 de diciembre); y la búsqueda de Justicia después del asesinato de un obispo y activista defensor de los derechos humanos en Guatemala en 'El arte del asesinato político' (16 de diciembre).

El Misterio de D.B. Cooper cuenta con guion y dirección de John Dower; producción de Anna Stephens; producción ejecutiva de Morgan Matthews; música original de Tim Atack y Lindsay Wright; edición de Paul Carlin. Producción ejecutiva por BBC Storyville: Mandy Chang y Hayley Reynolds. Producción ejecutiva por HBO: Lisa Heller y Nancy Abraham; supervisión de producción de Sara Rodriguez.