El creador de ‘Destino Final’ presenta ‘La Casa de los Demonios’

Con el guión de Jeffrey Reddick, autor de saga clásica del terror sangriento "Destino final", llega a los cines del país este 20 de febrero, "La casa de los demonios". La historia de Aaron y una extraña urna que encuentra en el hogar de sus padres, cuya posesión pareciera mejorar varios aspectos de su vida, sin que tenga la remota idea del precio que deberá pagar por su aparente buena fortuna.



Bajo la dirección de Timothy Woodward Jr. (Hickok, 2017) La casa de los demonios es protagonizada por Michael Welch (Twilight, 2008), Melissa Bolona (The Hurricane Heist, 2018) y la participación especial de Lin Shaye, quien en la industria es conocida como “La reina del grito” gracias a sus múltiples papeles en varias franquicias y cintas clásicas de terror, (A Nightmare on Elm Street, 1984) (Critters, 1986) (Insidious, 2010) (Dead End, 2003) (Maniacs, 2001) (Amityville: A New Generation, 1993) y (Ouija, 2014) entre otras. De igual manera cuanta con la participación de otro gran actor de películas de terror, Tony Todd (Candyman, 1992).

Los djinn, genios malignos que cumplen sus deseos en La casa de los demonios



“Ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad” el viejo refrán parece ser el argumento que inspiró "La casa de los demonios", ya que su historia involucra a seres sobrenaturales de la tradición islámica basados en los Djinn, conocidos desde tiempos pre-islámicos en la región de Arabia, como una suerte de genios malignos que conceden los deseos de quienes los invocan, pero quienes a su vez cobran sus servicios con precios espirituales impagables.



La tradición narra que se les encerraba en una botella durante 1000 años y estarían presos y sometidos, cuando los djinn eran especialmente crueles con los hombres. Son invisibles a los humanos, pero pueden hacerse visibles al poseer a personas e imitar formas humanas o animales para suplantarlos, son usados en la magia negra y blanca.

Publicidad

Aquí el tráiler de "La Casa de los Demonios":

Publicidad

Mira también: