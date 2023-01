‘Border’, la historia de los trolls adaptada a nuestros días

"Emocionante, impredecible y con una actuación brillante, Border ofrece un trato singular a los fanáticos del género que buscan algo diferente." -Rotten Tomatoes

El jueves 12 de diciembre se estrenó en cines la inquietante cinta sueca ‘Border’ (2018), con la asombrosa dirección del iraní Ali Abbasi (Shelley, 2016) y basada en la historia homónima de John Lindqvist.

Border fue nominada a los Premios Oscar en 2018 en la categoría Maquillaje y Peluquería, y fue ganadora del premio Un Certain Regard y del premio FIPRESCI de la crítica internacional dentro del marco del Festival de Cannes ese mismo año.

Tina (Eva Melander, Flocken, 2015) tiene características físicas singulares, sus rasgos son bruscos y su cuerpo es diferente. Con su olfato es capaz de reconocer en las personas las emociones que sienten. Por esa razón, Tina trabaja como guardia portuaria en Suecia. Lleva una existencia rutinaria y civilizada hasta que llega a su vida Vore (Eero Milonoff, Ganes, 2015) un personaje muy parecido a ella con el que encuentra su identidad, desarrolla una atracción inusual y comienza la contradicción entre lo que está bien y lo que está mal.

‘Border’ está basada en un cuento corto de John Lindqvist

Para realizar Border, el director Ali Abbasi se inspiró en el cuento homónimo del escritor sueco John Ajvide Lindqvist, el mismo creador del cuento de vampiros Let the Right One In, que también fue adaptado al cine en 2008 y en 2010 con películas tituladas como Déjame Entrar, dirigidas por Thomas Alfredson y Matt Reeves, respectivamente.

En esta ocasión, el escritor John Lindqvist trabajó junto a Ali Abbasi, famoso por su aclamada cinta Shelley, para ser coguionista de la cinta Border. Como resultado del trabajo en conjunto, la cinta logra transmitir de manera fiel la esencia del mensaje: ¿qué se siente ser diferente en medio de una sociedad habitada por una mayoría homogénea?

Border es una historia que nace reinventando la mitología nórdica. Dos seres inicialmente fantásticos y poco convencionales traídos a la realidad para crear un conflicto sugestivo en el espectador, narrada por medio de imágenes dotadas de realismo mágico.

El equipo de ‘Border’

Eva Melander y Eero Milonoff tuvieron que trabajar de la mano para transformar sus cuerpos y conseguir subir de peso, aunque el resto del trabajo escénico lo realizó el equipo de maquillaje. Esta fue la razón por la cual la cinta fue nominada en 2018 a los Premios Oscar: el arduo trabajo que requería horas diarias para la transformación de los personajes.

¿Cuál es el origen de los trolls?

En la Edad Media, en los países escandinavos se creía la existencia de seres mágicos y malévolos que cambiaban niños humanos por seres fantásticos para ser criados en sociedad, ocasionando crisis en las familias. Hasta hoy día, la creencia se usa para explicar la desgracia cuando un bebé nace enfermo o con deformidades, o justificar la desaparición de este; creyendo que no es un hijo propio sino producto de un cambio con estos seres. Según sus creencias, los trolls viven aislados de la sociedad civil en cuevas en medio del bosque donde son castigados por el dios del trueno, y por esto los seres extraños les temen a los rayos.

Ali Abbasi transforma perfectamente este mito ancestral en una crítica a la sociedad, cuestiona hechos más trascendentales como morales a la hora de debatirse entre lo que es bueno o es malo, o existir de manera diferente como una minoría.

